Saft- og brusnæringen frykter nedbemanninger etter Siv Jensens sukkerbeslutning

- Den så jeg ikke komme, sier Lerum-sjefen.

- Jeg hadde aldri sett for meg at de skulle sette ned den ene delen av økningen, men ikke den andre. Den så jeg ikke komme, sier Trine Lerum Hjellhaug, daglig leder i saftprodusenten Lerum, til Nettavisen.

Mandag ble det kjent at regjeringen reverserer økningen i sukkeravgiften for sjokolade- og godteri, men beholder den for alkoholfri drikke, som saft og brus.

Det møtes med stor skuffelse hos den tradisjonsrike saftprodusenten fra Sogn.

Les også: - Sukkeravgiften endres – men ikke for brus og saft

- Endringene i dag har ikke gjort noe for oss. Det er veldig skuffende, sier Hjellhaug.

- Vanskelig å forstå

Hun får støtte fra Coca Cola Norge, som kaller beslutningen om å kutte avgiften for godteri, men ikke brus og sagt et «merkelig grep».

Frykter kutt: Stein Rømmerud i Coca-Cola.

- Det er vanskelig å forstå hva regjeringen vil med det de legger fram i dag. De er åpenbart ikke opptatt av å gjøre noe med den eksplosive veksten i grensehandelen, som både vi og handelen har ropt varsko om, sier Stein Rømmerud, administrerende direktør i Coca-Cola Norge til Nettavisen.

Les også: Siv sørger for at det blir dyrere å ha lån neste år

Frykter nedbemanninger

Lerum-sjefen sier at konsekvensene for økningen er at de har måttet øke prisene på Lerum-saften ut til butikk. Nå frykter hun at hun må si opp folk.

Les også: Widerøe varsler rutekutt

- Heldigvis har vi hatt en god sommer som kompenserer for avgiftsøkningen. Uten den tror jeg det hadde sett stygt ut. Vi frykter at salget vil går ned fremover og det betyr i verst fall nedbemanning, sier Hjellhaug.

Rømmerud åpner for at Coca-Cola må gjøre liknende grep. I motsetning til blant annet isprodusentene, hadde Coca-Cola ingen økning i salg under den rekordvarme sommeren i år. Det mener de skyldes at avgiften har gjort brus dyrere.

- Coca-Cola vil alltid være til stede i Norge, og det vi selger her til lands ønsker vi å produsere lokalt. Men hvis politikerne ikke får gjort noe med den eksplosive veksten i grensehandelen, er det høyst usikkert hvordan produksjonsstrukturen vår ser ut om noen år, sier han til Nettavisen.

Ikke så høy

Finansminister Siv Jensen (Frp) forklarer beslutningen med at økningen for sukkeravgiften på sukkervarer, 82 prosent, var høyere enn for alkoholfri drikke, 42 prosent.

- Vi så at skjevhetene som ligger i sjokolade og sukkervareavgiften ble forsterket av avgiftsøkningene, men det var ikke tilsvarende skjevheter på avgiftene for alkoholfrie drikkervarer, sier hun til Nettavisen.

Hun påpeker at regjeringen nå skal utrede hva de skal gjøre med avgiften på brus og saft.

- Det gir næringen muligheten til å problematisere dette og være med på å utforme forhåpentligvis mer treffsikre ordninger, sier hun til Nettavisen.

- Det er viktig å lytte til næringen og ta dem med på utvalgets arbeid i tiden som kommer. Vi setter det utvalget ganske raskt, sier hun.

Ikke imponert

Petter Nome i Bryggeriforeningen er imidlertid ikke imponert over Jensens begrunnelse.

- Hvis Siv Jensen mente alvor med å lytte til næringen, hadde hun reversert avgiften av alkoholfri drikke også. Det er kommet så mange urovekkende signal om økning i grensehandel og netthandel med brus, som rammer norske bedrifter, arbeidsplasser og folkehelsa, sier Nome til Nettavisen.

Han understreker at næringen gjerne blir med på utredningsarbeidet.

- Men det er vanskelig å ta henne alvorlig når hun sier hun skal lytte til næringen. Da burde avgiften vært reversert, så man kunne redusert skadevisningen noe, mens man gjennomførte utredningen. Har hun ikke fått med seg hva næringen har sagt om dette i løpet det siste året, vil jeg sette store spørsmålstegn ved lytteevnen, sier Nome.

Mest sett siste uken