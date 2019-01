Samsungs overskudd stuper

Nesten en tredel av overskuddet var forduftet da Samsung Electronics la fram sitt kvartalsresultat. Selskapet satt likevel igjen med drøyt 64 milliarder kroner.

Overskuddet på 8,46 trillioner won i fjorårets siste kvartal er 31 prosent lavere enn i samme periode året før.

Omsetningen endte på 59,3 trillioner won, ned fra 66 trillioner for et år siden for den koreanske elektronikkgiganten. Etterspørselen svikter for selskapet som er en av verdens største produsenter av mobiltelefoner, men som har fått merke konkurransen fra billigere kinesiske modeller.

Resultatet i fjerde kvartal ble påvirket av en nedgang i etterspørselen etter smarttelefoner og minnebrikker som brukes i datasentre, skriver selskapet i sin kvartalspresentasjon.

I tillegg til økt konkurranse i mobilmarkedet, peker selskapet på en kraftig kapasitetsøkning i telefonindustrien og svake salgstall for de mest avanserte telefonene.