Sandberg-kaoset: Jonas Gahr Støre hamrer løs

Jonas Gahr Støre hamrer løs på Per Sandberg og krever flere svar fra statsminister Erna Solberg.

Arbeiderpartiet lederen la mandag ettermiddag ut følgende melding på Facebook.

- I lys av de alvorlige bruddene på sikkerhetsreglene, og det kaoset som har oppstått som følge av håndteringen av saken, er det riktig at Per Sandberg trekker seg som statsråd, skriver Støre.

Som fortsetter:

- En regjering må ha sikkerhet som høyeste prioritet. Det som har kommet frem i denne saken viser sviktende rutiner i håndtering av regjeringens egne sikkerhetsbestemmelser, interne motsetninger og en varierende praksis med å følge regelverket fra statsrådene. Det er langt fra betryggende.

Per Sandberg la ikke skjul på at han gjerne skulle ha fortsatt som statsråd, men på en pressekonferanse mandag var han taus om grunnen til at han måtte gå av.

- Til syvende og sist er dette statsministerens ansvar. Mange spørsmål er ubesvart. Arbeiderpartiet har stilt flere spørsmål om statsministerens håndtering av denne saken, og vil nå vurdere svarene fra regjeringen. Vi kan ønske å stille flere spørsmål i lys av den informasjonen som nå blir avdekket, skriver Støre.

Les Gunnar Stavrum: Per Sandberg til krig på for mange fronter. Fiskeriminister Per Sandberg gikk til krig mot både opposisjonen på Stortinget og sine egne støttespillere.

Støre er ikke den eneste som nå gjør det klart at Sandberg-saken ikke er over fordi Frp-politikeren nå går av som statsråd.

- Saken er ikke over med Sandbergs avgang. Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Facebook.

- Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet og hvordan regjeringa ikke reagerer på potensiell amerikansk overvåkning av norske borgere og myndigheter.

- Saken Stortinget har til behandling fra Riksrevisjonen om mangelfull sikring av skjermingsverdige objekter viser en regjering som ikke leverer det de har lovet på sikkerhet og beredskap, og attpåtil holder relevant informasjon tilbake fra Stortinget. Så siste ord er uke sagt, skriver Moxnes.

SV-leder Audun Lysbakken sier følgende til NTB:

– Vi må komme til bunns i flere ting. Blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departementer, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier Lysbakken til NTB.

– Både Sandberg-saken og Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at statsminister Erna Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten. Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier Lysbakken.

Les: Sandbergs kjæreste: - Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt

Til kontrollkomiteen

SV vil forfølge saken med regjeringens sikkerhetsbrudd i Stortinget, selv om Per Sandberg (Frp) har gått av.

– Sandberg var ikke bare et unntak, han var faktisk et eksempel. Her er det flere forhold som avslører en elendig sikkerhetskultur i regjeringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NTB.

Han sikter til at også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærer har hatt med seg mobiltelefoner til høyrisikoland uten å ta nødvendige forholdsregler.

– SV har fortsatt en rekke

Mest sett siste uken