Sandberg må svare Stortinget om kontakt med lobbyist på nytt

Stortinget vil ha flere svar fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om hans kontakt med en lobbyist fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil vite om Sandberg selv har gitt sin private epostadresse til den tidligere kommunikasjonssjefen Frode Reppe. Dessuten må ministeren svare på om hans statssekretær Roy Angelvik delte børssensitiv informasjon med Reppe tre uker før informasjonen ble offentlig.

Bakgrunnen for spørsmålene er opplysninger Reppe har gitt under rettssaken han har anlagt mot NSL, som han hevder har sagt ham opp på usaklig grunnlag.

Sandberg ville ha sensitiv informasjon via sin private epostadresse, fortalte Reppe i Sør-Trøndelag tingrett tidligere denne måneden.

Reppe fikk sparken som følge av Dagbladets avsløring av epostkommunikasjonen med Sandberg. Sandberg vitnet også i rettssaken. Han sa da at det er greit at Reppe og andre forsøker å nå politikere via ulike kanaler.

Vil ha klarhet

Også i oktober ba kontrollkomiteen om svar fra Sandberg, men er åpenbart ikke ferdig med saken.

– Det er nødvendig å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som har vært fiskeriministerens og den politiske ledelsens rolle, heter det i brevet fra komiteen.

Sandberg har tidligere nektet overfor Fiskeribladet at han har gitt sin private epostadresse til Reppe.

I oktober svarte han kontrollkomiteen slik :

– Det finnes ingen hemmelig bakkanal inn til verken meg eller andre i min politiske stab. All kommunikasjon jeg mottar som berører mitt virke som statsråd, skal journalføres, uavhengig av om det kommer inn på epost eller andre måter, og uavhengig av hvilken epostadresse de måtte komme inn på. Dette blir også gjort.

Han skrev også at han ikke kan garantere at hans private adresse ikke er blitt gitt til samfunnsaktører.

Feilsendt epost

Det var Dagbladet som i fjor avslørte Reppes kontakt med Sandberg. I en epost som skulle være sendt til statsrådens private adresse, ba han om hjelp til å få fram sitt budskap til Klima- og miljødepartementet uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL og laksenæringen. Men Reppe skrev feil adresse og epostene havnet hos Sandbergs svenske navnebror, som kontaktet Dagbladet.

Bakgrunnen for saken er uenighet om forskningen på norsk lakseoppdrett som danner grunnlaget for forvaltningen av næringen.

(©NTB)

