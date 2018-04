SAS' nye styreleder tror flyselskapet kan bli kjøpt opp

SAS’ nye styreleder Carsten Dilling (55) venter flere sammenslåinger i europeisk luftfart, og tror ikke at SAS er stor nok til å lede en konsolidering.

– Jeg tror en stor bølge av oppkjøp også vil komme til Europa, sier Dilling til Dagens Næringsliv og legger til:

– SAS har ikke en naturlig størrelse til å lede an en konsolidering. Vår jobb blir å ha en forretningsplan som gjør at vi er et velfungerende og pålitelig aktør og passe på en sterk posisjon i Skandinavia. Da vil vi automatisk komme i spill når tiden er inne.

Carsten Dilling ble valgt til ny styreleder tirsdag. Han har allerede sittet i SAS-styret i fire år.

I USA har flere flyselskap fusjonert de siste årene, og Dilling forventer at det også vil skje i Europa. De store i Europa er tyske Lufthansa, British Airways og Air France-KLM.

SAS har i mange år blitt omtalt som en oppkjøpskandidat. Les fra 2007: - SAS kan bli kjøpt opp

