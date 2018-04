SAS bestiller 50 nye Airbus A320neo fly

Så mye koster flyene.

Tirsdag besluttet SAS å bestille 50 Airbus A320neo-fly.

Etter planen skal de nye flyene leveres fra våren 2019 og fram til 2023.

Med dette får SAS for første gang fra 2023 en enhetsflåte bestående av markedets mest effektive og miljøvennlige kort- og mellomdistansefly, skriver selskapet i en pressemelding.

Airbus A320neo har 15-20% lavere drivstofforbruk per setekilometer, enn de fly som fases ut av trafikk, opplyser SAS i en pressemelding.

SAS har allerede 17 Airbus A320neo i trafikk fra den forrige ordren på 30 Airbus A320neo.

Dagens bestilling gjør at SAS kommer til å ha minst 80 A320neo i trafikk i løpet av 2023. Ordren på 50 Airbus A320neo er delt i to deler.

De første 15 nye Airbus A320neo, med leveranse fra våren 2019 til 2021, er sikret gjennom intensjonsavtaler med leasing-givere.

De resterende 35 Airbus A320neo kommer til å leveres direkte fra direkte fra Airbus frem til 2023.

- Siden vi for drøyt et år siden begynte å fly de nye Airbus A320neo har vi fått en meget positiv respons fra kundene. Jeg gleder med derfor til at vi gjennom denne ordren kan fortsette å forbedre og investere i vårt tilbud til kundene og dermed i SAS’ framtid. Dessuten skaper vi for første gang en enhetsflåte. Gjennom å bestille 50 Airbus A320neo får vi tilgang til markedets mest effektive fly, og kan ytterligere effektivisere vår virksomhet, samt ytterligere minske våre klimapåvirkende utslipp, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Listeprisen på de 35 Airbus A320neo-flyene, inklusive motorer som bestilles fra Airbus, er på nesten 4 milliarder USD, før de rabatter som er gitt i forhandlingene mellom SAS og Airbus. De ytterligere 15 Airbus A320neo leies av leasing-selskap. Bestillingen til Airbus gjøres av SAS’ heleide datterselskap Gorm Asset Management Ltd.

SAS har enda ikke valgt hvilken motor som skal benyttes på flyene.

