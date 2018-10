SAS med 17 nye direkteruter

SAS åpner 17 nye direkteruter med 6 helt nye destinasjoner.

SAS utvider ruteprogrammet med 17 nye ruter fra Skandinavia til sommeren. Oslo får nye direkteruter til Faro i Portugal og Antalya i Tyrkia. Bergen og Stavanger får ny direkterute til Alanya i Tyrkia. Øvrige destinasjoner er Catania på Sicilia og Firenze i Italia, og Marseilles i Frankrike, Cornwall Newquay i England, og Szczecin i Polen, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

- Vi er glade for å kunne tilby et nytt sommerprogram for neste år, med flere nye ruter og en økning i antall flygninger til fritidsdestinasjoner. Reisende med SAS kan nyte godt av gode produkter både på bakken og i luften, inklusive høyhastighets WiFi, sier Torbjørn Wist, norgessjef og finansdirektør i SAS.

Marseilles, Firenze, Catania og Cornwall er noen av de nye destinasjonene man kan nå fra flere steder i Norge via København og Stockholm, opplyser SAS.

SAS flyr direkte til Marseilles fem dager i uken fra Stockholm og København. Til Polen åpner SAS en helt ny rute til Szczecin fra København. SAS vil dermed tilby totalt seks destinasjoner i Polen, opplyser selskapet.

