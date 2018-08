SAS med knallresultat

SAS fikk et overraskende sterkt resultat siste kvartal (mai - juli).

Totalinntektene vokste fra 12,210 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor til 13,146 i år (SAS har avvikende regnskapsår).

Resultat før skatt ble 1,978 milliarder svenske kroner mot 1,863 i fjor.

Det er først og fremst omsetningen på interkontental og europeisk trafikk som skal ha vært overraskende god.

- Detta er ett av de sterkeste resultatene i SAS´ historie, tross økende drivstoffkostnader og operative utfordringer. Jeg ber berørte passasjerer om unnskyldning - og vil takke våre engasjerte ansatte for deres arbeid med å ta vare på våre kunder, sier SAS-sjef Rickard Gustafson og sikter til massive problemer i sommermånedene med kanselleringer og forsinkede fly. Problemene har skyldes en bemanningskrise som førte til at over 700 flyvninger ble kansellert.

