SAS og Norwegian fjerner gratis-tilbud

Både SAS og Norwegian fjerner populære gratis-tilbud.

Norwegian har gjort en endring som kommer til å gå ut over mange av sine passasjerer. Tidligere har man kunne velge sete gratis ved innsjekk. Det er det nå slutt på. Det skriver nettstedet finalcall.travel.

Samtidig melder SAS at bonuskortholdere mister tilbudet om gratis bagasje dersom de reiser med billigbilletten Go Light.

Fra 7. mai 2018 må sølv-, gull- og diamanter også betale for å få sjekke inn koffertene sine.

Tidligere har statuskundene til SAS kunne sjekket inn ett eller to kolli gratis avhengig av status, også når de reiste på de billigste billettene. Denne fordelen fjerner SAS på avganger fra og med 7. mai 2018, for alle bortsett fra Pandion-medlemmer. Det melder insideflyer.no.

Norwegian fjerner muligheten til å velge gratis sete fra mandag 15. januar 2018. Passasjerene vil da ikke lenger ha mulighet til å velge et bestemt sete ved innsjekking for dem som har LowFare-billetter som ikke har setebestilling inkludert på forhånd.

Dersom du ønsker å velge et bestemt sete ved innsjekking, må du betale for dette ved innsjekk før avreise. Prisen for å velge et bestemt sete er 250 kroner.

Når du sjekker inn online vil du få tildelt et sete, men du kan ikke endre på det i og med du er sjekket inn. Det er kun innsjekkingskranken som kan hjelpe deg til å endre på setevalget. Da som sagt mot betaling. LowFare +, Flex, Premium og PremiumFlex kan booke sete på forhånd uten ekstra kostnad.

Flere av Norwegians passasjerer har reagert med meldinger på selskapets Facebook-side.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter endringen overfor Aftenposten.

- Alle får tildelt sete automatisk når man bestiller flybillett, og de som ønsker å sitte i sitt favorittsete betaler litt ekstra for det. For at samme praksis skal gjelde for alle, er det ikke lenger mulig å velge sete gratis når man sjekker inn på automat, opplyser han.

