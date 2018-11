SAS-sjef Rickard Gustafson: - Det var en nær-døden-opplevelse

SAS-sjefen om svindyre bagasjepriser, den norske vitsen som irriterer han og uken som nesten veltet hele selskapet.

Det er november 2012. SAS, Skandinavias største flyselskap, balanserer på kanten av stupet. Eierne, de tre skandinaviske statene, vil ikke hjelpe lenger. Kreditorene stiller beinharde krav.

Ledelsen, ledet av den ferske toppsjefen Rickard Gustafson, har dårlig tid. Blir det kjent at selskapet kan gå konkurs, vil kundene slutte å kjøpe billetter. Flyplassene slutte å gi dem drivstoff. Skjer det, er det slutt for godt.

12. november setter ledelsen en frist. Hvis de ikke blir enig med fagforeningene om en ny arbeidsavtale innen 19. november klokken ni går SAS konkurs.

Alt ble gjort klart. Selskapet hadde skrevet en pressemelding, «This is final call», som fortalte at etter 67 år er den skandinaviske flygiganten historie. Konkursforvalteren som skulle håndtere SAS-konkursen var hentet inn. De ventet i rommet ved siden av med SAS-ledelsen og fagforeningene forhandlet.

Mandag 19. november slo klokken ni. Fristen var ute. Avtalen var ennå ikke på plass. Fortsatt holdt en fagforening igjen.

- Det var en nær døden-opplevelse. Det var ekstremt nært, sier Rickard Gustafson til Nettavisen.

Mistro

Fortsatt var det mange som ikke helt trodde at SAS-problemer var reelle. Visst tapte selskapet penger, men konkurs var noe man likevel så på som utenkelig.

STORT PRESS: Rickard Gustafson i en pause under forhandlingene i SAS på Kastrup mandag 19. november 2012.

Selv ikke mange av Gustafsons ansatte trodde helt på det.

- Da jeg begynte i SAS, merket jeg var det var en kultur i SAS hvor mange ikke riktig trodde på informasjonen fra ledelsen. Man regnet alltid med at det var en skjult baktanke, sier Gustafson, som i 2011 ble den fjerde SAS-sjefen på fem år.

Men krisen var reell. SAS hadde tapt milliarder av kroner, de ansatte hadde pensjonsavtaler som gjorde SAS ute av stand til å konkurrere med nye aktører som Norwegian som Ryanair. Da flyselskapet Spanair gikk konkurs i 2012, tapte SAS over en milliard kroner. Spanair-konkursen ble en eksistensiell krise også for SAS.

Skulle de få hjelp, satt låntakerne knallharde krav. SAS måtte ha en troverdig plan for å snu tiåret med underskudd.

Det betydde nye pensjonsavtaler, lavere lønn og mer arbeid for de ansatte.

INGEN FLYBAKGRUNN: Rickard Gustafson kom fra et forsikringsselskap før han ble SAS-sjef.

- Det var ganske besk medisin, men vi måtte bestemme oss. Enten skulle vi smake på medisinen, eller så stenger butikker her og nå. 15.000 personer mister jobben, sier Gustafson.

Forsikringsselskap

Opprinnelig var det ingenting som tydet på at det var sivilingeniøren Gustafson som skulle stå i spissen for redningsaksjonen til SAS. Da han begynte i selskapet i 2011 hadde han ingen erfaring fra luftbransjen. Han kom fra forsikringsselskapet Trygg-Hansa.

- Jeg kjente SAS godt som kunde, men det var alt. Jeg var overrasket at da jeg fikk henvendelsen om at jeg kunne være aktuell for jobben. Men jeg tenkte jeg kom til å angre hvis jeg ikke sa ja, sier Gustafson.

SAS hadde gått med underskudd ti år på rad da Gustafson overtok. Mange mente han fikk en umulig oppgave.

- Jeg visste det var en stor utfordring, men at SAS skulle så fort stå på konkursens rand, hadde jeg ikke trodd, sier Gustafson.

Penger i cockpiten

Mens SAS forhandlet med fagforeningen ble imidlertid tegnene stadig tydeligere på at det gikk mot slutten for selskapet.

I helgen hadde de gitt beskjed til pilotene om at de selv måtte ha kontanter i cockpiten for å kunne betale drivstoff for flyturen tilbake. Ingen ville akseptere SAS’ kreditt. Mandag måtte SAS-piloter fly med cockpiten full av penger.

Dessuten ga selskapet beskjed om å kansellere alle interkontinentale flyvninger. De måtte ha flyene i Europa hvis selskapet gikk konkurs.

LETTET. Rickard Gustafson etter på pressemøte like etter at SAS var reddet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Beslutningen var også et tydelig signal til de ansatte. Hvis de ikke hadde forstått alvoret før, forsto det det nå.

Mandag 19. oktober, klokken 11.37 ga de endelig sin godkjennelse til den nye planen. SAS var reddet.

Det var 2 timer og 37 minutter etter at SAS egentlig skulle være konkurs.

Fantastisk stemning

Etter at avtalen var på plass og mediehåndteringen i orden, vandret Gustafson ut av lokalet i Kastrup Lufthavn hvor de hadde vært de siste fem døgnene uten søvn. Han gikk ombord på flyet til Stockholm som i en boble. På flyet var det en fantastisk stemning.

- Passasjerene var glade og takknemlige for at selskapet hadde overlevd, og medarbeidere på flyet var utrolig takknemlige over at selskapet hadde overlevd, sier Gustafson.

Han sier at han senere har tenkt på hvilket press SAS-medarbeiderne må ha vært under.

- Når de tok av i et fly, visste de ikke om SAS fortsatt ville eksistere og de ville ha en jobb når vi landet. Likevel klarte de å levere veldig bra. Det er jeg utrolig imponert over, sier han.

Snuoperasjon

Etter at avtalene kom på plass har utviklingen til SAS vært en helt annen.

Etter å ha gått med underskudd 11 år på rad, gikk SAS med sitt første overskudd allerede året etter at avtalen kom på plass. Deretter har pilene stort sett bare pekt oppover for selskapet, som regner med å tjene to milliarder kroner i inneværende år.

Etter 2012/2013 har selskapet gjort kostnadskutt for 5,5 milliarder kroner, kuttet antallet ansatte med en tredjedel, og lagt om virksomheten. Mens SAS-pilotene tok ferie om sommeren, flyr de nå alt de kan i sommermåneden, som regnes om høysesong for lufttrafikken.

HANDLER FLY: Rickard Gustafson har kjøpt inn fly for 50 milliarder kroner.

- Vi er stolte over vi er her fortsatt finnes. Mange hadde gitt oss opp, men vi er her fortsatt, sier SAS-sjefen.

- Hvor mye av snuoperasjonen til SAS er sin fortjeneste?

- Jeg har vel bidratt med noe, forhåpentligvis, men mesteparten av æren går til SAS-organisasjonen, sier Gustafson.

Startet lavprisselskap

SAS har også gjort store andre endringer de siste årene. Selskapet solgte Widerøe og har latt de mindre rutene bli overtatt av irske City Jet.

For å motvirke konkurranse fra selskaper som Ryanair startet de i fjor dessuten sitt eget lavprisselskap, SAS Ireland, som kunne fly på rutene hvor det var hardest priskonkurranse, som til London.

- På noen ruter forventer kundene at billettprisen skal være 200-300 kroner. Vi kunne gitt opp destinasjonen, men jeg tror det ville vært farlig for oss som selskap å ikke fly til steder som London. Da er det bedre å ha et eget selskapet som kan konkurrere på samme betingelser som Ryanair, sier han.

Før gjorde SAS et stort poeng i sine reklamer for at de ikke tok betalt for setereservasjon og bagasje. Nå har de snudd fullstendig. Velger du den billigste SAS-billetten i dag, koster bagasjen 295 kroner og setereservasjon 179. Det er mer enn hva Norwegian og Ryanair tar når man kjøper billigste billet.

DYR: Velger du SAS go light, må du betale nesten 500 kroner for bagasje og reservert sete, noe som tidligere var gratis.

Gustafson unnskylder dette med konkurransen fra Ryanair og Norwegian.

- Vi er ikke immun for hva kundene forventer seg. Mange kunder er ikke interessert i å få alt inkludert. Da må vi kunne tilby noe til dem også, sier han.

Han understreker at SAS også tilbyr billetter i andre billettklasser, hvor disse tingene er inkludert. I mange tilfeller vil det lønne seg hvis du skal ha med deg bagasje og vil reserve billett.

- Er du på jakt etter absolutt laveste pris, så kan du få det, men da kan du ikke vente at alt skal inngå. Vi følger kundene og hva de vil ha. Er det det de vil ha, så kan vi ikke ignorere det. Det er nødvendig og vi måtte gjøre det, sier Gustafson.

Kanselleringer

Men oppstarten med SAS Ireland ga også problemer på andre måter. Selskapet og Gustafson selv fikk kraftig kritikk for antallet innstilte fly i sommer. I juni og juli innstilte SAS over 700 flyginger.

- I juli kansellerte SAS to prosent av alle flyvninger. Vanligvis ligger nivået på en prosent. Vi er ikke fornøyd med det. Det beklager jeg, sier Gustafson.

MÅTTE KANSELLERE: Rickard Gustafson ble kritisert for kansellingene i sommer.

Han sier det skyldes en blanding av mangel på mannskap, fly og et veldig trangt luftrom over Europa.

- Noen av flyene til SAS Ireland kom ikke og vi hadde noen piloter som dro til andre konkurrenter og tok ferie i stedet for å jobbe ut tiden. Det er litt vanskelig å planlegge for det. Men det er ingen bortforklaring. Vi må lære av det, sier Gustafson.

Svensk Alt Sammen?

I år solgte dessuten den norske stat seg endelig ut av SAS etter 67 år som eier i selskapet. Den svenske og den danske staten er fortsatt eiere.

Spøkefulle tunger har allerede hintet frem at SAS står for "Svensk Alt Sammen". Det har svenske Gustafson fått med seg og det irriterer han.

- Jeg vet at alle sier det, men det er helt feil. Vi er et skandinavisk selskap. Vi er ikke svensk alt sammen, sier SAS-sjefen.

Han viser til at Norge er det klart viktigste markedet til SAS og står for nesten halvparten av trafikken til selskapet, takket være at nordmenn flyr mange ganger så mye innenriks per innbygger som noe annet land i Europa.

- Den norske innenrikstrafikken er helt unik. Det henger sammen geografien deres, men også den politiske historien i Norge. Det er synet på at hele landet skal leve og at regionene er viktige. Det er mye tydeligere enn i Sverige, sier Gustafson, som senest i fjor var på en reise Norge rundt, fra Sørlandet opp til Svalbard.

- Et fantastisk fint land, slår han fast.

Selv liker han og kona Christina, som han møtte i klassen på Linköpings tekniska högskola, å reise mye også på fritiden, gjerne i lag med deres to sønner på 20 og 23.

- De er voksne, men hvis reisemålet er det riktig, er de med, sier Gustafson, som sier han er en «helt vanlig» person privat.

- Jeg spiller ikke golf og jeg jakter ikke. Jeg liker å løpe, gå på langrenn og holde kontakt med gamle venner, sier Gustafson.

Vil redde klimaet

Mens mange i luftbransjen er tilbakeholdne på spørsmål om klimautslipp, er Gustafson veldig opptatt av å finne løsninger på klimaproblemene knyttet til flybransjen.

- Bærekraft er et eksistensielt spørsmål for flyselskapene. Vi skal ikke bare sitte og vente på det, vi må handle, sier Gustafson, som har investert 50 milliarder kroner i nye, mer miljøvennlige fly og varslet at de vil satse på biodrivstoff, som vil redusere utslippene til flybransjen.

MANGE KUTT: Rickard Gustafson har kuttet kraftig i SAS, men kaffen er fortsatt gratis.

- En gang i fremtiden vil det være fly uten en jetmotor på vingene, men det er nok først om tjue år. Vi kan ikke sitte og ikke gjøre noe mellom 2020 og 2040. Derfor tror jeg biologisk jetdrivstoff er en løsning, sier Gustafson.

SAS gikk i år sammen med det svenske oljeselskapet Preem om utvikling av biodrivstoff for fly.

- Men jeg er overbevist om at 20 år så sitter det ikke en forbrenningsmotor på fly, det er noe annet. Jeg er teknologioptimist, sier Gustafson.

