Satser fire milliarder på lakserevolusjon i Florida

Norskeide Atlantic Sapphire bygger gigantisk oppdrettsanlegg på land, og truer med å ta stort jafs av det amerikanske laksemarkedet.

MIAMI (Nettavisen): - Endel er nervøse for det vi driver med, sier Johan E. Andreassen (40), som akkurat nå bygger verdens første og største fullintegrerte oppdrettsanlegg på land i Florida.

Når anlegget er ferdig, vil det ha kostet 450 millioner dollar - eller nær fire milliarder kroner. Da kan Andreassens selskap Atlantic Sapphire produsere 90.000 tonn laks i året - uten problemer med forurensning, medisiner og lakselus.

Med dagens laksepris tilsvarer det en årsomsetning på over seks milliarder kroner.

- Den eneste grunnen til at oppdrettsnæringen ligger i Norge er fjordene, sier Andreassen, som sikter på å kunne levere laksen sin til det amerikanske markedet vesentlig billigere enn norsk laks på grunn av at han slipper flyfrakten.

- I dag importerer USA 98 prosent av laksen de spiser, og under dagens politiske regime kan det være en stor fordel å produsere fisken innenlands, sier Andreassen til Nettavisen.

Gigantanlegg

Byggearbeidet går for fullt på tomten i Homestead sør for Miami. Den første rognen blir satt ut i september, mens første byggetrinn er ventet ferdig i begynnelsen av 2019. Etter planen kan Atlantic Sapphire slakte sin første laks før sommeren 2020.

GIGANTISK: Anlegget på Homestead sør for Miami skal bygges ut i tre trinn. Når det er ferdig, vil det ha kapasitetet til å produsere 90.000 laks i året.

I motsetning til annen oppdrett, foregår alt på en plass. Rogn blir til smolt og etterhvert laks i store tanker, der fisken pumpes mellom de ulike tankene mens den vokser. Når den er slakteferdig, blir den produsert og frosset på anlegget.

Logistisk er det en enorm fordel i forhold til norske oppdretter, som ofte bruker brønnbåter for å frakte fisken fra anlegg til anlegg, og som også må frakte laksen til slakterier og fryseanlegg på land.

DRØMMEN: Slik blir anlegget, med enorme tanker på land.

Den gigantiske utbyggingen i Florida er planlagt i tre trinn, der det første - som nå er i full gang - vil koste rundt 130 millioner dollar. Neste byggetrinn kommer på 120 millioner dollar, og når alt står ferdig blir totalprisen rundt 450 millioner dollar.

Etter planen vil det skje i 2026, og da vil man ha investert rundt fire milliarder kroner på lakserevolusjonen i Florida.

Norske interesser satser milliarder

I tillegg til gründeren Johan Andreassen står det kapitalsterke norske interesser bak. Blant de største og mest kjente aksjonærene finner vi Skagenfondene, Stein Erik Hagens Canica og Mohn-familien - i tillegg til flere store tunge institusjonelle investorer.

Meglerfirmaet Arctic Securities har vært sentral i å hente inn de første 100 millioner dollarene, og er nå i markedet for å hente inn ytterligere 500 millioner kroner. Når pengene er inne, vil fase en og to være fullfinansiert.

TUNGE AKSJONÆRER: Flere kjente privatfamilier og institusjonelle investorer står bak investeringene i Florida. Det er meglerfirmaet Arctic Securities som har hentet inn pengene.

Selskapet er notert på Oslo børs, og med en aksjekurs på 29 kroner er Atlantic Sapphire verdsatt til drøyt 1,3 milliarder kroner.

Har løst flere utfordringer

Laks vokser raskest i vanntemperaturer på 14 grader, noe som i utgangspunktet virker umulig å oppnå i et varmt område som Florida. En annen utfordring ved landbaserte anlegg er tilgangen til nok salt- og ferskvann.

FLERE SJIKT MED VANN: Spesielle geologiske forhold gjør at selskapet kan hente saltvann fra et vannlag, og slippe ut avløpsvannet på 1000 meters dyp.

Disse utfordringene har Atlantic Sapphire løst ved å utnytte helt spesielle geologiske egenskaper i Florida. Dypt i bakken ligger nemlig ulike lag med saltvann, ferskvann og brakkvann.

Selskapet henter saltvann fra en brønn, og kan slippe ut avfallsvann i et annet sjikt på 1000 meter dyp som fungerer som et naturlig vannfilter.

I praksis er det ingen ingen grenser for mulig ekspansjon, og i prinsippet kan Atlantic Sapphire bygge ut tilstrekkelig til å ta hele det amerikanske markedet.

Miljøvennlig

Landbaserte anlegg har vært et krav fra miljøbevegelsen i lang tid fordi sykdom, forurensning, medisinbruk, lakselus og rømminger skaper problemer for villaksstammen. I tillegg gir det store CO2-utslipp når tonnevis med laks flys transatlantisk.

REVOLUSJON: Dersom Atlantic Sapphire lykkes, vil de kunne ta store deler av det innenlandske markeet for laks i USA.

Dersom Atlantic Sapphire lykkes, vil det skape en revolusjon som på sikt truer sjøbasert norsk fiskeeksport. Andreassen regner md at deres produksjonspris blir omtrent som den norske - men at man altså slipper rundt 15 kroner per kilogram laks i flyfrakt.

- Vår laks kan være hos restaurantene i New York i løpet av et døgn, mens mye av den importerte laksen kan være fem døgn gammel før den kommer frem, sier Johan Andreassen til Nettavisen.

Mest sett siste uken