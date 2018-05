Satset 123 millioner - her ble det innertier

- Jeg flyttet hit da Vardø lå helt på bunn, på 430. plass, sier Biotope-gründer Tormod Amundsen.

VARDØ (Nettavisen): I 2009, da Vardø havnet på bunnplass i NHOs kommunebarometer, valgte arkitekt og Biotope-gründer Tormod Amundsen å satse på fugleskjul - såkalte gapahuker - i Vardø, med god drahjelp fra Innovasjon Norge.

- Jeg kom til Vardø i 2009, da alle frarådet satsing her, ler Amundsen.

Gründeren er en av dem som virkelig hadde - og har - trua på Vardø.

- Det har vært en fantastisk reise, sier Anundsen.

NHO ser på «attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi» i sitt barometer. Vardø la seg på 384. plass i NHOs kommune-NM i fjor.





- Hva gjorde at du ville hit?

- Det var først og fremst den enestående naturen som trakk meg hit, sier Amundsen.

Nettavisen besøkte Biotopes kontor, som ligger ved Vardø havn, flere ganger under vår visitt.

- Hva gjør dere hovedsakelig, Amundsen?

- Vi er et «fuglekikker-arkitektkontor» som designer fuglekikkerskjul, fugletårn, fotoskjul, utendørs amfiteatre, vindskjul og moderne gapahuker, sier han entusiastisk.

De tenker stort og bredt, og satser internasjonalt med utgangspunkt i «naturbasert reiseliv».

Vardø byr på enestående natur. Dette bildet er tatt fra Vardøhus festning.

Innovasjon Norges satsninger

Nettavisen har bedt om innsyn hos Innovasjon Norge på deres satsninger i Vardø i perioden 2004-2018.

Oversikten viser at de har satset 123.349.220 kroner i Norges østligste by.

«Biotope» har mottatt 1.100.000 kroner fra Innovasjon Norge. «Biotope Nature» har mottatt 750.000 kroner, 780.000 kroner og 85.000 kroner - til sammen 1.615.000 kroner, mens «Biotope AS» har mottatt 233.000 kroner, 470.000 kroner og 800.000 kroner - til sammen 1.503.000 kroner, viser oversikten fra Innovasjon Norge.

- Vi skal være arkitekter som bare jobber med naturopplevelser. Vi tenker ikke smått om ting i Biotope, sier gründer Tormod Amundsen til Nettavisen. Her viser han ulike typer fugleskjul som er plassert rundt på Varanger.

- Fantastisk reise

- Hvordan har det gått disse ni årene dere har holdt på?

- Det har vært en fantastisk reise, nå er vi åtte ansatte, sier Amundsen entusiastisk - og forteller at de er midt i oppussingen som skal gi galleri, butikk, verksted, byggeplass, nye kontorer og en tegnebu.

I 2018 har Amundsen etablert 16 slike rundt i terrenget - og har planer om videre ekspansjon.

SJEF: Linda Beate Randal.

- Hjulpet oss til å nå våre mål raskere og bedre

- Hva har støtten fra Innovasjon Norge betydd for dere?

- Innovasjon Norge har vært kjempebra. Mange ristet på hodet da vi lanserte ideen vår, men Innovasjon Norge hadde trua. De har hjulpet oss til å nå våre mål raskere og bedre enn om vi hadde måtte klare oss uten.

Hos Innovasjon Norge mangler det ikke på lovord:

HORNØYA: Her kvitrer 100.000 hekkende sjøfugler.

- Biotope er en relativt ny arkitektbedrift som satser internasjonalt, og som har flere prosjekter både innenfor lokalt reiseliv her i Varanger. De jobber med bærekraftige løsninger og kombinerer reiseliv, natur og arkitektur på en spennende måte, sier direktør for Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal, til Nettavisen.

Biotope er tatt opp i Innovasjon Norges eksportprogram for arkitekturbedrifter med internasjonale vekstambisjoner.

- De jobber målrettet for å posisjonere Varanger som verdens fremste arktiske fugledestinasjon, sier direktøren.

Satset over 123 millioner

- Dere har gitt 123.349.220 kroner til ulike bedrifter i Vardø. Hvor vellykket har det vært?

- Innovasjon Norge har innvilget lån eller tilskudd til totalt 59 bedrifter i Vardø fra 2004 til 2018. 30 er aksjeselskap. I ettertid er seks av selskapene avviklet, mens ett ikke leverte regnskap for 2016. De 23 selskapene som fortsatt er operative hadde en total omsetning på 1,18 milliarder kroner i 2016, og en verdiskaping på 93,5 millioner kroner, sier direktør Randal til Nettavisen.

Det betyr at 40 prosent av bedriftene har overlevd etter å ha fått støtte gjennom Innovasjon Norge.

Fakta: Innovasjon Norge:

Statlig norsk særlovselskap, stiftet 19.12.03. Fusjon mellom SND, Norges Eksportråd, Norges Turistråd m.fl. Innovasjon Norge eies fra 1. januar 2010 av staten v/Nærings- og handelsdepartementet (51 prosent) og fylkeskommunene (49 prosent). Mål: øke innovasjon i næringslivet over hele landet, utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Økonomiske rammer vedtas i statsbudsjettet. I 2017 bevilget Stortinget og fylkestingene til sammen 3,8 milliarder kroner til Innovasjon Norge. Sammen med låneordninger, bidro Innovasjon Norge i 2017 med 7,3 milliarder kroner til næringslivet. Adm.dir: Anita Krohn Traaseth. Kilde: Wikipedia og Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har satset 123.349.220 kroner i Vardø, viser denne oversikten.

- Godt hjulpet av Biotope



Direktøren fremhever flere initiativ for etableringer innen privat sektor.

- Det gir økt optimisme i Vardø. Innen reiseliv har både private og offentlige aktører jobbet med å utvikle næringen i Vardø og Varanger, spesielt rettet mot fugleturisme, godt hjulpet av Biotope. Vardø er en internasjonalt kjent fugledestinasjon, som har gitt flere nyetableringer direkte innenfor reiseliv og til relaterte næringer, sier hun.

GLADE GUTTER: Christer og Kjell Ørjan i «WIld Varanger».

Og Nav-sjef Britt Isaksen trakk frem Biotope og Wild Varanger som suksessbedrifter da vi møtte henne.

- Handelsgaten er så og si tom



Nettavisen ble med «Wild Varanger», nabo til Biotope på Vardø havn, og fugleentusisaster ut til fugleøya Hornøya 1. mai.

Båtfører og Vardøværing Kjell-Ørjan fortalte oss om det unike fuglelivet, landskapet og om endringene Vardø har gjennomgått etter at turistene hadde gått i land på fugleøya.

«Wild Varanger AS» har mottatt 350.000 og 275.000 kroner - til sammen 625.000 kroner, viser oversikten vår.

- Det er ikke så mange fiskrestauaranter å se i Vardø?

En utsøkt rett, signert kokk Tor-Emil Sivertsen på Vardø hotel.

- Nei, men kokk Tor-Emil Sivertsen på Vardø hotel går det gjetord om, så å spise der er alltid en fest, sier kollega Christer H. Karlsen i «Wild Varanger» til Nettavisen.

Og vi er helt enig - det var en høydare!

Vardø Fiskeriservice

Direktør i Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal, nevner flere nyetableringer.

- Vardø Fiskeriservice er et eksempel på en nyetablert bedrift som utvikler ny type kjøleteknologi for fisk. Det er spennende at et slikt prosjekt utvikles i Vardø.

- Hva er dere kritiske til når det gjelder satsninger i Vardø?

- Alle som søker finansiering hos Innovasjon Norge blir vurdert på forretningsmodell og gjennomføringsevne, og det settes tydelige krav til søker. Vi håper å se flere initiativ i Vardø fremover.

- Hvordan er etableringsviljen i Vardø i 2017/2018?

- Vardø har tidligere hatt status som «omstillingskommune», og i flere år var det krevende. Sakte men sikkert har kommunen bygget seg opp, og vår oppfatning er at nå er det mange positive utviklingstrekk innen næringsutvikling i Vardø, sier Randal. Hun viser til en økning i antall søknader fra - og bevilgninger til - bedrifter i Vardø de siste seks årene.

Fylkesmannen: - Biotope gjør stor suksess



Nettavisen har snakket med fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen, som også trekker frem Biotope:

- Lokale bedrifter som Biotope ser muligheter. De gjør stor suksess utover landegrensene, og for kort tid siden utvidet de staben sin, sier hun til Nettavisen.

Hun opplever Vardø som et livskraftig samfunn som tar grep og med innbyggere som ser optimistisk på framtida.

Fylkesmann Ingvild Kristiansen.

- Vardø har, som andre små kommuner, utfordringer med reduksjon i folketall og en negativ demografisk utvikling. Dette legger press på kommuneøkonomien. Kommunen er bevisst på at løsningen ligger i å etablere arbeidsplasser og skape bolyst, blant annet gjennom satsing på kultur.

- Hvordan ser du på næringslivet i Vardø?

- Vardøs næringsliv gikk gjennom en dramatisk omstilling som følge av fiskerikrisen på 80- og 90-tallet. Siden da har Vardø opparbeidet seg en solid og nødvendig omstillingskompetanse. Et resultat er at det er etablert statlige arbeidsplasser i kommunen. Vardø har også kommet langt i satsingen på digitale løsninger, sier fylkesmannen.

Vardø er en by og kommune i Finnmark med 2110 innbyggere. Kommunen grenser mot Båtsfjord i nordvest og Vadsø i sørvest, og i sjøen mot Sør-Varanger i sør og Russland i sørøst.

PS! Nettavisen reiste ved månedskiftet tre dager til Vardø for å se på de sosiale, økonomiske og politiske forholdene i byen.

Da fiskeriindustrien ble rasert, rammet det hardt både fisk og folk. Nå bor det 2110 innbyggere i byen, som har blitt halvert siden sin storhetstid.

Vår tur har resultert i en rekke artikler; om eiendomsmarkedet, 1. mai-feiringen i Ap-bastionen, et intervju med Nav-sjef Britt Isaksen, om hvordan det gikk da Frps helsepolitikere møtte Ap-ordføreren om et enkelt-case i kommunen, en skildring av byen, slik den møtte oss som utenforstående og full fres på Vardøbruket.



