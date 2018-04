Scott Pruitt er Trumps mest skandalebefengte minister

Demokratenes leder krever at Scott Pruitt trekker seg fra stillingen som sjef for USAs miljødirektorat.

NEW YORK (Nettavisen): Det er ikke enkelt å vite hvor man skal starte for å oppsummere hvorfor lederen for miljødirektoratet i USA, Scott Pruitt, blir kritisert. Listen er svært lang.

Demokratenes partileder Nancy Pelosi sparer ikke på kruttet når hun fyrer løs mot Pruitt:

- Pruitt har fremvist en forbløffende etisk blindhet og hans misbruk av stillingen er representativ for en administrasjon som bruker sine mektige stillinger til å berike seg selv og vennene sine, sier Pelosi i en pressemelding fredag.

- Flere medlemmer i Trumps kabinett er under føderal etterforskning for korrupsjon, gir skattebetalerne regninger på flere millioner dollar for deres ekstravagante og overdådige livsstil. Republikanere i Kongressen må få slutt på sin medvirkning og endelig ta grep for å holde Pruitt og denne administrasjonen ansvarlig for sitt misbruk, mener Pelosi.

The Huffington Post har listet opp 23 etiske problemer for Pruitt.

To ansatte i miljødirektoratet (EPA) som tidligere jobbet for Pruitt i hjemstaten Oklahoma, skal ha fått lønnsøkninger på 52 og 33 prosent – noe som naturlig nok har vakt oppsikt. Pruitt har selv uttalt at han ikke kjenner til dette, men ifølge The Post var det nettopp Pruitt som beordret disse lønnsøkningene.

Kritikken fra Pelosi handler også om at Pruitt i en periode leide en luksusbolig nær Capitol Hill av lobbyistfirmaet Williams & Jensen, som jobber for fossil energi. Pruitt betalte bare 50 dollar per natt for boligen. Hans datter, som jobber i Det hvite hus, bodde også der. Mens Pruitt bodde der, fikk lobbyistfirmaets kunder godkjennelse fra Pruitts direktorat til et oljerørprosjekt.

HER SKAL Scott Pruitt ha bodd for 50 dollar per natt i rundt seks måneder. Eiendommen eies av en energilobbyist.

Ifølge The New York Times skal Pruitt ha omplassert, degradert eller presset ut fem ansatte i direktoratet etter at de kritiserte hans unormalt store pengeforbruk på kontormøbler og flyreiser på første klasse.

Han skal ifølge CBS News også ha fjernet en sikkerhetsagent som nektet å bruke sirene da de ble stående fast i trafikken i Washington.

CNN forteller at TV-kanalen har fått tilgang til et internt notat som gjør det klart at Pruitt heretter er den eneste som får ta beslutninger når det gjelder bevaring av elver, bekker og vanndammer. Dette reduserer faglig innflytelse på slike beslutninger. EPA har vetomulighet på byggeprosjekter, men det mistenkes at direktoratet under Pruitts ledelse ikke vil stanse prosjekter selv om de kan skade naturen eller vannkvalitet.

Pruitt uttalte i februar i år at klimaendringene kan være positive for menneskeheten, noe vitenskapen er sterkt uenig i. Allerede før Pruitt ble utnevnt som sjef for EPA, hadde Trump-administrasjonen satt i gang tiltak for å fjerne referanser til klimaendringer på direktoratets nettsider.

- Scott Pruitt er blitt finansiert av olje- og gassnæringen i Oklahoma hele sin karriere. Han er en nikkedokke. Han er der for å spille kortene til Exxon Mobile og Koch-brødrene. Det er avskyelig, for dette handler om framtiden til vår planet, sier direktør Jeffrey Sachs ved Earth Institute hos Columbia University til CNN.

Allerede da Scott Pruitt ble nominert til stillingen som sjef for miljødirektoratet, fokuserte amerikansk presse på at han som statsadvokat i Oklahoma saksøkte nettopp dette direktoratet hele 14 ganger for å slå ned på lover som Barack Obamas administrasjon innførte for å beskytte landets luft og vann.

- Han ble utnevnt fordi Trump-administrasjonen er en olje- og gassadministrasjon. De ga utenriksdepartementet til Exxon Mobile (Rex Tillerson kom fra toppjobben der, red.anm.), de har gitt EPA til denne idioten. De ga energidepartementet til en kar som ønsker å legge det ned. Alt dette er et spill, et utrolig ondskapsfullt spill. De tar framtiden vekk fra barna dine i bytte mot noen få år til med olje- og gassfortjenester, mener Sachs.

MINORITETSLEDER Nancy Pelosi krever at Scott Pruitt trekker seg.

Uttalelsene til Sachs er sterke, men han får støtte av demokratenes leder Nancy Pelosi.

- Våre barns helse er den prisen vi betaler for denne regjeringens åpne forakt for ren luft og rent vann og de frie tøylene de gir til spesielle interessegrupper som vil forurense vårt miljø, sier Pelosi.

Pelosi er selvsagt partisk, som leder av mindretallspartiet i USA, men besøksprotokoller viser ifølge The Huffington Post at Scott Pruitt hadde flere møter med olje-, gass- og kullindustrien de første ukene i jobben enn han hadde med miljøorganisasjoner, og han har ifølge ThinkProgress holdt 30 taller for industrier og selskaper som reguleres av EPA og ikke en eneste tale for miljøorganisasjoner de første ti månedene i jobben.

EPA nekter for tiden å offentliggjøre møtekalenderen til Pruitt.

Skulle Scott Pruitt få sparken, noe stabssjef John Kelly ifølge The Wall Street Journal har foreslått for president Donald Trump, vil erstatteren trolig bli Pruitts nestleder i direktoratet. Han heter Andrew Wheeler, ble hentet inn av Pruitt fra kullselskapet Murray Energy og mener at klimaendringene er noe tøv.

