Se svenske og danske Luksusfellen gratis her

Du vil faktisk ikke tro hvor dårlige noen kan være med penger

Det er kanskje slik at du tror det er mer ordning og reda i Sverige, og at danskene stort sett er gode på penger.

Slik er det ikke i virkeligheten. Du kan egentlig se det selv. Under kan du se en hel episode av danske Luksusfellen, som heter Luksuskfælden. Og om det ikke var nok kan du kikke inn på Lyxfällan fra Sverige.

Hvis ikke det totalt sett blir en ordentlig dansken, svensken og nordmannen-vits så får vet ikke vi.

Hvilket for øvrig minner oss på denne:

Det var en gang en svenske som var ute og kjørte bil i Norge da en nyhetssending kom på radioen.

- Vi melder om at en bil kjører mot kjøreretningen på E6 i nordgående retning.

Svensken utbrøt spontant: ÉN?! Det er jo flere hundre av dem!

Uansett, i Sverige er de samme vitsene om oss nordmenn. Så vi får de like godt tilbake.

De to sendingene under viser også godt forskjellene mellom de to landene, kanskje spesielt på hva man bruker penger på.

Du kan se episodene helt gratis under:

