Se topp 100-listen - her er Norges beste skoler

En friskole i Bærum i Akershus og en offentlig skole i Tolga i Hedmark fylke kommer best ut på Nasjonale prøver. De har én ting felles.

OSLO (Nettavisen): Den nye friskolen Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS og offentlige Tolga skole deler førsteplassen når resultatene fra Nasjonale prøver i lesing og regning for 9. trinn rangeres.

Skolene er omtrent like store og har én ting felles: I undervisningen satser de på en praktisk tilnærming til realfag.

Utdanningsdirektoratet presenterte tirsdag de landsomfattende resultatene for 8. og 9. trinn.

På Nettavisens topp 100-liste har vi tatt med både offentlige og private skoler og rangert på samlet poengsum i lesing og skriving (begge kjønn). Tolga skole og friskolen i Bærum får begge 126 poeng på rangeringen.

- Det er veldig hyggelig å havne høyt på denne lista. Vi er en offentlig skole, og alle elevene deltar på Nasjonale prøver, sier rektor Reidun Joten ved Tolga skole til Nettavisen i en kommentar til rangeringen.

Lærer realfag via reinsjakt og sauesanking

Joten forteller at skolen har jobbet bevisst og systematisk med realfag og har fått statlige midler til denne satsingen.

- Mye av det vi gjør i realfag er knyttet til det praktiske og livet utenfor skolen. Vi har mye undervisning som foregår ute. Elever er for eksempel med på reinsjakt eller på sauesanking, forteller hun.

Tolga skole har i flere år satset tungt på realfag, og det har gitt resultater både på Nasjonale prøver og andre områder. I fjor fikk kommunen skoleeierprisen av Utdanningsdirektoratet.

- Det bør også nevnes at vi har et tett samarbeid med kulturskolen. Stort sett alle elevene her spiller et instrument, sier rektoren.

Tolga skole har 142 elever fra 1. til 10. trinn. I alt tolv nasjoner er representert blant elevene.

Elever får prøve byutvikling

Også i Bærum var det jubel da Utdanningsdirektoratet presenterte Nasjonale prøver-tallene:

- Vi er stolte, sier rektor Geir Vedeld ved friskolen Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole.

- Vi ønsker at elevene skal se realfagenes praktiske dimensjon og se nytteverdien av det de lærer. Derfor har vi et utstrakt samarbeid med omgivelsene våre, blant annet med næringslivet, forteller Vedeld.

Et av prosjektene elevene har jobbet med i høst har handlet om byutvikling i Sandvika. Her har elevene programmert og designet bygninger på faktiske tomter.

- Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole er stolte av å være et attraktivt tilbud for elever med interesse og evner i regning, lesing og engelsk, noe fjorårets og årets oppsiktsvekkende gode resultater på Nasjonale Prøver viser. Vi ser at barneskolene i Asker og Bærum legger et solid grunnlag for videre ungdomsskolegang. Vi er også veldig fornøyde med å løfte elevene videre, slik vi ser på resultatene for elevene våre på 9. trinn etter årets prøver, sier rektor videre.

Skolen ble startet opp i fjor og har nå 105 elever på 8. og 9 trinn. Skolen er heldagsskole.

