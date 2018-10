Seer-rekord for Lindmo - stup for Skavlan

Anne Lindmo er den ubestridtge fredagsdronningen.

Fredagsduellen mellom Lindmo på NRK1 og Skavlan på TV 2 er godt i gang.

Les også: Ny TV-seier for Lindmo – nedgang for Skavlan

Lindmo hadde 620.000 seere i sitt første program 14. september og 736.000 uken etter.

Fredag var blant andre Høyres 90-års-jubilant Kåre Willoch og kreftrammede Ingrid Bjørnov gjester.

790.000 valgte Lindmo

- Hvor mange så Lindmo fredag 28. september?

- Lindmo hadde 790.000 seere, sier medieanalytiker i NRK, Maren Eline Fossan, til Nettavisen.

Det utgjør ifølge henne en markedsandel på 55 prosent.

Skavlan-fall

14. september fikk 440.000 seere med seg høstens første Skavlan.

55.000 seere har forsvunnet siden den gang; fredag 21. september var det 385.000 som valgte Skavlan på TV 2.

Programleder Fredrik Skavlan.

Fredag mistet de ytterligere nesten 100.000 seere.

- 288.000 seere så Skavlan 28. september, bekrefter kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl hos TV 2 overfor Nettavisen.

TV 2s kanaldirektør Trygve Rønningen sier de ser langsiktig på Skavlan-konseptet:

- Så langt har nær 500.000 seere sett de to første episodene av Skavlan enten direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo. Vi skal bygge programmet over tid og kommer til å fortsette å eksperimentere med Skavlan digitalt i ukene som kommer, sier Rønningen til Nettavisen.

Mest sett siste uken