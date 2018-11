Selger Pushwagner-trykk til 50.000 kroner med vennens initialer

Like før sin død skrev kunsteren Pushwagner, eller Terje Brofos, under på at støttespiller og venn Stefan Stray kunne få attestere kunstverkene etter hans død.

– Det er helt vilt. Dette er noen som har lyst til å tjene masse penger på Pushwagner, sier styreleder Magne Vangsnes i foreningen Norske Grafikere til fredagens Dagens Næringsliv (DN).

Interessen for Pushwagner-kunst har skutt i været siden kunstnerens død, 24. april i år.

Tidligere i høst hadde det blitt solgt Pushwagner-trykk for minst 19 millioner kroner, ifølge DN.

«SKJS»

Flere av disse verkene skal imidlertid være signert av Brofos selv. Da Pushwagner lå for døden skrev han nemlig under på et testamente hvor han ønsket at flere av verkene sine skulle bli ferdigstilt.

Initialene «SKJS», til vennen og kompanjongen Stefan Stray, skulle i tillegg få pryde verkene istedet for Brofos' egen signatur.

I tilleggstestamentet sitt skal Pushwagner ha skrevet at han har jobbet med Stray i 18 år og har full tillit til at han kan videreføre arbeidet hans «etter min død i samarbeid med mine øvrige assistenter».

Verkene vil i tillegg til initialene ha et pregstempel, med Pushwagners navn, måned og årstall tegnet for hånd.

- Reproduksjoner

Blant trykkene som er blitt ferdigstilt etter kunstnerens død, finner man blant andre «Jobkill» og «Parsons». Verkene skal ha en pris på mellom 12.000 og 50.000 kroner.

Men Vangsnes reagerer på det han mener må være replikaer av de originale verkene.

– Dette er en underlig konstruksjon. For oss ser det ut til at dette ikke er originaler, men reproduksjoner ferdigstilt av andre. Det er blitt konstruert et system som ikke er kjent i kunstverden. Det er veldig uvanlig og veldig kreativt, sier Vangsnes i Norske Grafikere.

Han mener en pris som 50.000 er alt for mye for et verk som er ferdigstilt etter Pushwagners død.

Etter hans egen mening burde ikke prislappen komme på noe særlig mye, da verkene kun er «plakater» å regne.

Som svar på kritikken fra Norske Grafikere, forteller Rolf Stavnem, daglig leder ved Fineart og videreselger av trykkene, at det er lagt ned mange ressurser på å foreta «riktig avgiftsbehandling i et komplisert regelverk».

