Selger villa på Slemdal for 55 millioner kroner

- Selger har god tid, sier megler om Dalsveien 60.

OSLO (Nettavisen): Den herskapelige villaen på Slemdal i Oslo er lagt ut til salg med en prisantydning på 55 millioner kroner. Huset går over tre plan, og på tomta har du svømmebasseng og dobbeltgarasje.

- Det er et stort hus og en stor tomt. Dette er en eiendom vi må være forberedt på at det kan ta tid å selge, men selger har god tid, sier advokat og partner Tom Elliot Johansen i Sem & Johnsen Eiendomsmegling til Nettavisen.

Villa fra 1908

Villaen fra 1908 har fire soverom, et boareal på 375 kvadratmeter (p-rom) og en tomt på 2397 kvadratmeter. I første etasje finner du entre, hall, stue, spisestue med utgang til sørvendt terrasse, et bibliotek, et spisekjøkken med peis og varmekabler, anretningsrom og separat wc. I andre etasje er det hall/trappeDerom, fire soverom der ett har utgang til veranda. Videre er det omkledningsrom og garderobe med utgang til en balkong på 5,5 kvadratmeter. I tillegg er det to bad med wc i etasjen.

I kjelleretasjen er et innredet rom, kjellerstue/hybel, vaskerom med dusj, separat wc, badstue, fyrrom og boder.

Villaen på Slemdal i Oslo har svømmebasseng og god plass både ute og inne. Prisantydning er 55 millioner kroner.

Smijernsport og svømmebasseng

Tomten er pent opparbeidet med plen og trær. Det er dukkestue, asfaltert adkomst, gårdsplass og som allerede nevnt; svømmebasseng. En smijernsport står ved innkjørselen, og hele eiendommen er inngjerdet.

Megler Tom Elliot Johansen vil ikke opplyse hvem selger er, men forteller at det er en familie som selger og at de har bodd der lenge.

Ifølge offentlige eiendomsopplysninger, er det familien Løvic som har adresse Dalsveien 60. Jens Christian Løvic (63) er blant annet styreleder og aksjonær i eiendomsselskapet AS Sofiesgate 7 og ANS Kongensgate 2. Blanca Løvic jobber i Nordea Norge og har tidligere blant annet vært toppsjef i meglerhuset Alfred Berg.

