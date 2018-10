Sendte ut «ulovlig reklame» til 1,4 millioner norske husholdninger

Power reklamerte for tre års betalingsutsettelse. Men med liten grå skrift kommer det frem at du først må inngå en kredittavtale med en bank.

– Dette er klart ulovlig, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet i en pressemelding.



I forrige måned sendte Power ut en kundeavis med opptil 3 års rente- og gebyrfri delbetaling. Kundeavisen ble sendt til alle norske husholdninger som ikke er reservert mot reklame, og hadde et opplag på 1,4 millioner. I denne kundeavisen mener Forbrukertilsynet at Power brøt loven.

Det er nemlig først langt bak i avisen at det kommer frem at kunden må inngå en kredittavtale først. Forbrukertilsynet mener også at Power brøt loven på en tilsvarende reklame på nett.

– Disse reklamene er begge eksempler på at Power fremhever bonuser og fordeler kundene kan få – uten å gjøre det like tydelig at dette bare er mulig. hvis de handler på kreditt. Kostnadene ved en kredittavtale er også langt fra tilstrekkelig fremhevet, sier Gjedrem.

Uoversiktlige pristyper I den samme avisen mener Forbrukertilsynet at den fremhevede prisen skapte forvirring for kunden. Det var også flere pristyper å forholde seg til, fra kontantpris til delbetalingspris, som Forbrukertilsynet mente kunne villede kunden.

– Her er det lett å gå seg vill i prisjungelen. En rabatt mot at du handler på kreditt kan fort bli en kostnad, hvis du ikke betaler tilbake i tide. Derfor er det helt vesentlig at kundene får klar og tydelig informasjon om at prisen gjelder hvis du handler på kreditt, og hva et kredittlån faktisk koster, forteller direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Slik svarer Power

Elizabeth Gill, markedsdirektør i Power Norge, sier at de har innrettet seg etter Forbrukertilsynets anmodninger.

– Vi har svart forbrukertilsynet og har i all markedsføring angivelse av delbetaling, så vi har gjort mye riktig, men vi burde ha vært tydeligere. Det stemmer at hvis du ikke betaler til rett tid, så må du betale renter. Derfor er det viktig å få frem renteeksempelet, sier Gill til Nettavisen.

Hun er imidlertid uenig i at de har brutt loven i kampanjeavisa sendt ut til hele Norge i uke 37.

– Vi gjorde de endringene som Forbrukertilsynet ønsket i kampanjeavisen som kom ut denne uken. Vi mener likevel at det kom tydelig nok frem i kampanjeavisen i uke 37, og at vi ikke har brutt loven, sier Gill.

