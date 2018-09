Sentralbanksjef Øystein Olsen: - Folk vil få bedre råd tross rentehevinger

Venter at folk vil få mye høyere lønn fremover.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hevet før første gang på sju år renten og varsler ytterligere to rentehevinger neste år. Boliglånsrenten skal dessuten opp til nesten fire prosent på tre år.

Likevel mener han at folk bør glede seg til årene fremover.

- Norske husholdninger får bedre råd i det bildet vi tegner. Det er økonomisk vekst, det er lønnsvekst, sysselsettingsvekst og husholdningens disponible inntekt øker, sier sentralbanksjefen til Nettavisen.

Lønnsløft

Spesielt optimistisk er lønnsveksten. Sentralbanken anslår at lønnsveksten vil være 3,2 prosent neste år, opp til 3,8 prosent i 2020 og 3,9 prosent i 2021.

En person med gjennomsnittlønn, 530.000 kroner i 2017, vil dermed i snitt tjene 606.000 kroner i 2021 etter Norges Banks anslag.

Det er mye høyere enn hva lønnsveksten har ligget på de sist fire årene og dessuten klart høyere enn den er hos våre handelspartnere.

- Vi ser at arbeidsledigheten faller, og dessuten er kronekursen svakere, så vi er mer konkurransedyktige mot utlandet enn før oljeprisfallet, sier Olsen.

Tallene er for øvrig på linje med Nordeas anslag for årene fremover og mer positive enn DNB Markets'.

Positiv

Selv om mange altså må betale mer i renter, vil likevel de fleste ha bedre råd som følge av lønnsoppgangen.

- Vi tegner et positivt bilde av norsk økonomi, men derfor er det også viktig å heve renten, sier Olsen.

Men selv om de fleste vil få bedre råd, er Olsen klar på at de med høy gjeld vil kunne slite. Gjelden i Norge er rekordhøy og beløper seg på 3375 milliarder kroner, en økning på 5,8 prosent fra i fjor.

- Vi er klar over at norske husholdninger har høy gjeld, men den er ikke jevnt fordelt og det er noe vi hensyntar når vi setter renten. Gjeldsbelastningen betyr at renten vil slå hardere ut på husholdningers disponible inntekter enn før og det er en av grunnene til at vi går varsomt frem, sier han.

Fastrente

Han sier at de med høy gjeld bør vurdere om de bør binde renten.

- Noen grupper og noen husholdninger vil oppleve at de får en presset økonomi vi legger og de bør vurdere hvordan de tilpasser seg. For de som har en presset økonomi, kan det være smart å binde renten, sier Olsen.

- Hvor går grensen?

- Det må folk vurdere selv.

- Hva vil du har tre ganger inntekten din i lån?

- Det kommer an på. Det kan jo hende du har en veldig høy inntekt likevel, sier sentralbanksjefen.

