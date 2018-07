Siemens stopper Oslo kommunes prestisjeprosjekt

– På et tidspunkt så mente vi at nå får det være nok, svarer Sporveien.

Totalt har Oslo kommune planlagt å bruke over åtte milliarder kroner på 87 nye trikker og trikkeinfrastruktur.

Det var den spanske leverandøren Caf som stakk av med kontrakten.

Les også: Oslo kjøper 87 nye trikker fra spansk leverandør til over fire milliarder

Nå har en av leverandørene som ikke fikk kontrakten satt foten ned. Siemens har begjært midlertidig forføyning mot Sporveien. De to krangler om innsyn i dokumenter.

Det betyr at avtalen med spanke Caf ikke kan signeres. Rettsmøtet er berammet 21. august i Oslo byfogd.

– Det er ikke så mye vi kan si annet enn at vi kan bekrefte at vi har bedt om en midlertidig forføyning. Det er egentlig for å få innsyn og mer informasjon, sier forretningsutvikler Christian Jahr i Siemens Mobility til Nettavisen.

En midlertidig forføyning er en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den saksøkte er forpliktet til å unnlate, gjøre eller tåle noe i påvente av en mer omfattende rettssak om temaet.

– Kommer dere til å ta ut en stevning?

– Det får vi se nå når den tid kommer, sier Jahr.

TAR AVTALE TIL RETTEN: Forretningsutvikler Christian Jahr i Siemens Mobility krever innsyn i flere dokumenter.

Bestemte seg for at nå er det nok

Det var Anbud365 som først omtalte den midlertidig forføyningen. Kontraktens verdi skal opplyses først etter kontraktsigneringen, men tu.no skrev tidligere i år at den trolig er på om lag ni milliarder.

Sporveien forteller at de har sitt på det tørre.

– Vi har fulgt alle regler i anskaffelsesprosessen og vært tydelig på at vi skal ha åpenhet. I etterkant av tildelingen har det vært ønsker om innsyn i dokumenter, og vi har levert ut veldig mye, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til Nettavisen, og fortsetter:

– På et tidspunkt så mente vi at nå får det være nok.

– Hva er grunnen til at dere nektet mer innsyn?

– Dette er en stor kontrakt internasjonalt. Vi følger de lover og regler som er for slike offentlige anskaffelser, men i dokumentene så kommer man inn på egne sære forhold knyttet til avtalen, sier Asperud.

Får ingen konsekvenser for avtalen



Cato Asperud og Sporveien frykter ikke en rettssak om trikkeavtalen.



– Vi har hele tiden fulgt de lover og regler som ...

– Det er en påstand kanskje ikke Siemens er enig i?

– Nei, ikke sant. Det er derfor de har begjært midlertidig forføyning, men vi er veldig trygge på vår sak, selvfølgelig. Dette får ingen konsekvens for leveringstid, men selve avtalen er selvfølgelig utsatt til dette er avklart, sier han.

– Så du kan garantere at trikkekjøpet ikke blir forsinket som følge av denne saken?

– Altså, det jeg sier, er at vi forholder oss til saken som skal opp i august, og så må vi selvfølgelig vurdere hva som skjer etter den behandlingen, sier Asperud i Sporveien.

FIKK NOK: Dermed må Sporveien møte i retten. Kommunikasjonssjef Cato Asperud forteller selskapet har fulgt lover og regler.



Caf leverer i dag trikker til en lang rekke byer i hele verden, og har nylig blitt valgt til leverandør i blant annet Amsterdam, Utrecht og Canberra.

Fagfolk ble aldri spurt

De første to trikkene skal leveres til vintertesting i 2020, det blir storproduksjon fra 2021 og alle skal være i trafikk i 2024. Planen er at de skal være i trafikk frem til 2060.

Ifølge Sporveien må de nye trikkene bestå vintertestingen i 2020, ellers kan kontrakten bli hevet.

Det var ikke kollektivselskapet Ruter som bestemte at byen skulle få nye trikker. Bestillingen kom fra Bystyret, og ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen ble aldri spurt om Oslo burde satse på gigantprosjektet med nye trikker.

– Vi fikk en bestilling fra Oslo kommune om at de skulle ha trikk. Prosessen startet aldri med «hva synes dere at vi burde ha gjort?». Det startet med at «vi skal ha trikk», fortalte Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen i et større intervju med Nettavisen i fjor.

Hva synes du om Oslo-trikken? Si din mening i kommentarfeltet!

Mest sett siste uken