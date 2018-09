Sigarettens iPhone skaper epidemi i USA

- Juul feide gjennom videregående skoler over USA uten at foreldre flest visste at det eksisterte.

Det sier president Matthew Myers i Campaign for Tobacco-Free Kids til Wall Street Journal.

Produktet heter Juul og juuling har blitt svært populært blant mange. Det består av en batteri- og brennerenhet samt utskiftbare pods med nikotin. En pod inneholder like mye nikotin som en gammel 20-pakning med sigaretter.

Den flytende juicen i Juul inneholder 5 prosent nikotin. Det er mer enn i de fleste produktene som selges til vanlige elektroniske sigaretter.

Ikke røyklukt og smak



Mens de amerikanske myndighetene jobber med å begrense bruken av elektroniske sigaretter, har Juul fått mange ungdommer til å begynne med nikotin-preparater.

STORT SALG: Juul har blitt en salgssuksess i USA,

I motsetning til vanlige sigaretter, kommer Juul med friske smaker som «Creme Brulee», «Fruit Medley» og «Mango». Nikotinpreparatet har også en diskre form og kan plugges i USB-kontakten for lading.

New York Times spør om produktet lurer ungdommer til å bli nikotinavhengige på livstid.

NRK skriver at e-sigarettene sammenliknes med da iPhone kom på markedet i 2007, med et innovativt design som raskt skaffet nykommeren en lojal følgerskare.

Kan bli lov i 2019



I Norge er det ikke lov å selge preparater til e-sigaretter som inneholder nikotin. Dermed er også Juul ulovlig. Men Norge har vedtatt EU-direktiv om tobakk. Det trer i kraft i 2019. Juul er registrert i England, som følger det samme EU-direktivet. Dermed tyder mye på at det også blir godkjent i Norge, selv om det ikke er noen automatikk i det, skriver NRK Beta.

JUUL MED PODS: Til produktet kan du kjøpe pods med ulike smaker. En pod inneholder like mye nikotin som i en 20-pakning med sigaretter.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Miljø og Helsedirektoratet sier til Nettavisen at det er vedtatt å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin og at endringene trolig vil tre i kraft i løpet av 2019.

- Produktene må registreres hos Statens legemiddelverk. Kravene som produktene må oppfylle for å kunne registreres, er ikke fastsatt ennå, sier han men ønsker ikke å kommentere hvorvidt Juul blir tillat utover dette.

- Ja, vi kjenner til at det har blitt svært populært blant ungdom i USA, sier han.

