Sikret Listhaug-bildet: Har allerede fått inn seriøst bud

Studentene i bokollektivet i Bergen kom på en sprø idé. Fredag ble de nedrent av TV, radio og aviser, og nå strømmer budene inn.

(Bergensavisen): Det omstridte, omtalte og overmalte gatemaleriet av en korsfestet Sylvi Listhaug fikk sin oppstandelse etter påsken.

– Det ble overveldende mye oppstyr. Det har vært en veldig hektisk dag, sier Ingrid Sofie Wentzel til BA.

Sammen med vennene Emma Grace Knox, Anna Bjørnflaten og Fredrik Heitman hadde hun et svare strev med å svare på alle spørsmålene om ukens mest omtalte kunstverk.

AFK kalles kunstneren som tidligere i uken malte kunstverket på en vegg i Hans Holmboes gate.

– Lekte med tanken

Bildet fikk enorm presseomtale, og debatten om ytringsfriheten raste i noen dager. Etter et par dager kom noen på å male over maleriet, og de fleste trodde at verket var tapt for godt.

Wentzel gikk tilfeldigvis en tur på butikken og kikket litt på det overmalte bildet.

– Jeg skjønte at det ikke var malt direkte på muren. Det begynte å prelle av og løsne litt da jeg tok på det.

Anna Bjørnflaten og Ingrid Sofie Wentzel viser stolt frem Listhaug-bildet de har brukt så mye tid på.

Hjemme i kollektivet igjen ble kunstverket det store samtaleemnet. Ideen om å forsøke å reddet det og ta det ned, tok form.

– Vi lekte med tanken. Det hadde vært morsomt å få det ned og henge det opp på veggen i kollektivet.

Studentene forsøkte først med vodka, skurekrem og klor, uten særlig bra resultat. Men neglelakkfjerning fungerte utmerket, og fire flasker ble innkjøpt.

– En morsom historie

Midt på natten tok de fatt på oppgaven, og fredag kunne alle se resultatet. Listhaug-verket hadde gjenoppstått i studentkollektivet.

– Det er en morsom historie. Vi har egentlig ikke noen planer, men vi vil ramme det inn. Det kan trenges ettersom det er litt skjørt, sier de.

Studentene ønsker ikke å ta noe politisk standpunkt i debatten om kunstverket. Det var heller aldri deres hensikt.

– Men det er et stykke norsk historie, og det er i seg selv interessant. AFK er en talentfull og bra mann. Og vi ble glad i det etter noen timer med neglelakkfjerning, sier Ingrid Sofie Wentzel til BA.

Gallerist gir bud

Nå kan studentene kanskje få noen penger mellom hendene, for den kjente galleristen og kunsthandleren Egill Wendelboe ønsker å kjøpe bildet for 10.000 kroner. 6000 kroner til kunstneren AFK og 4000 kroner til studentene, er budet hans gjennom BA.

Kunsthandler Egill Wendelboe Aarø på Engen er interessert i Listhaug-bildet.

– Jeg synes bildet er sterkt, styggvakkert og provoserende. Jeg synes det er bevaringsverdig etter hele denne historien. Det er slikt jeg samler på, sier Wendelboe.

Han kunne tenke seg å restaurere det, strekke det ut og ramme det inn og stille det ut.

– Men er det til salgs?

– Det har vi ikke tenkt på. Alt har gått så fort det siste døgnet. Vi har ikke noen planer, men dette er en morsom historie vi føler vi har fått, sier neglelakkfjerner-kjendisene i Bergen.

