Siri M. Kalvig har fått ny jobb

Norges mest kjente værdame, Siri M. Kalvig, har fått ny toppjobb.

Siri M. Kalvig er ansatt som daglig leder i det nyetablerte statlige investeringsfondet Fornybar AS, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fornybar AS er et investeringsselskap etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og har som mål "å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette".

Selskapet skal ha hovedkontor i Stavangerregionen og i statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 400 mill. kroner til investeringsaktivitet i år.

- Styret er svært godt fornøyd med valget av daglig leder. Interessen for stillingen har vært overveldende. Det er samtidig gjort et omfattende og målrettet arbeid for å få et godt utvalg av både menn og kvinner med de ønskede egenskaper på søkerlisten. Styret har lagt vekt på Siri M. Kalvigs brede erfaring og kompetanse innen klima, hennes store arbeidskapasitet, svært gode nettverk både i regionen, nasjonalt og internasjonalt, samt hennes erfaring med å bygge opp kommersiell virksomhet, sier styreleder Widar Salbuvik.

Siri M. Kalvig, som fikk kjendisstatus fra 1992 da hun startet som værmelder i TV 2.

- Jeg ser virkelig frem til å starte på denne spennende og utfordrende jobben. Fornybar AS vil være et viktig instrument for å akselerere den nødvendige energiomstillingen. Dette skal være lønnsomt og verdiskapende for næringslivet vårt, og ringvirkningene vil bli veldig viktige og favne svært bredt.

I 2008 var Siri M. Kalvig med i Skal vi danse på TV 2.

Siri M. Kalvig har en doktorgrad (Ph.D.) i offshore wind technology fra Universitetet i Stavanger og hovedfag (M.Sc.) i meteorologi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun er kjent som gründer i StormGeo AS, et selskap som nå har 300 ansatte i 16 land.

- Dette har gitt henne en bred erfaring med oppstart av virksomhet, internasjonal vekst og ikke minst salg til aktivt forvaltede fond.

Kalvig har også mangeårig erfaring som aktiv investor og som forvalter av egne midler. Hennes engasjement har primært vært rettet mot tidlig utvikling av teknologiorienterte selskaper med fokus på energi-, miljø- og klimateknologi. Tett dialog med aktivt forvaltede investeringsfond har vært en viktig del av hennes erfaring, opplyser selskapet.

Siri M. Kalvig er i dag tilknyttet Universitetet i Stavanger som førsteamanuensis og leder av universitetets Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi.





