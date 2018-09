Siv Jensen: - Jeg har ikke bundet renten

- Jeg har en håndterbar gjeld, men samlet sett så har Ola nordmann veldig mye gjeld, påpeker finansminister Siv Jensen.

FINANSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Torsdag økte sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten for første gang på sju år, men det overrasker ikke finansminister Siv Jensen (Frp).

- Det er Norges Bank som har ansvaret for å sette renten i Norge, og de har jo nå lenge varslet at vi er på vei inn i en tid hvor renten skal opp. Det må jeg ta til etterretning, på samme måte som alle andre må, sier Jensen til Nettavisen.

Styringsrenten ble satt opp fra 0,5 til 0,75 prosent, og ifølge Norges Bank vil trolig renten bli satt videre opp i første kvartal 2019.

- Viktig med stresstester



Jensen understreker at rentenivået i Norge er historisk lavt.

- Vi må huske på at det norske rentenivået i dag er veldig lavt. Mange, og særlig godt voksne mennesker her i landet, har opplevd et betydelig høyere rentenivå i sin tid, hvor en mye større del av inntekten har gått til å betjene lån og avdrag på huset, for å si det litt forsiktig, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at nordmenns gjeld øker. I juli hadde norske husholdninger en samlet gjeld på hele 3375 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,8 prosent det siste året.

- Vi har også unge mennesker som aldri har opplevd noe annet en lav rente, men bankene har stresstester på dette. Man legger inn marginer så mange skal tåle en mye høyere rente enn det som er tilfelle i dag, sier Jensen, og legger til:

- Det mener jeg er viktig, fordi vi som er lånetakere i norske banker, og det gjelder meg også, har samlet sett veldig mye gjeld.

- Dårlig idé av meg å gi råd

- Har du mye gjeld selv?

- Jeg har en håndterbar gjeld, men samlet så har Ola nordmann veldig mye gjeld, påpeker finansministeren.

- Det er jo mye diskusjon om man skal binde renten. Har du gjort det selv?

- Jeg har ikke gjort det, sier Jensen.

- Er det noe du vil anbefale andre å gjøre?

- Jeg mener det er en veldig dårlig idé av finansministeren å gi råd til folk om dette. Noen vil være tjent med å gjøre det, og andre vil ikke være tjent med å gjøre det. Det må man vurdere ut fra hvor mye fleksibilitet man har i økonomien sin, og jeg tenker den beste rådgiveren på det er banken eller lånegiveren, sier hun.

Tidligere år hadde kun én av tjue nordmenn bundet renten.

- Blir mindre handlingsrom

Selv er Jensen nå i sluttfasen i arbeidet med regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019, som hun legger fram for Stortinget 8. oktober.

Men selv om renta nå går opp for folk flest, presiserer hun at budsjettet vil vise at det går bra i norsk økonomi.

- Folk vil merke at det går bra i Norge. Norsk økonomi går godt. Det er vekst, ledigheten går ned og flere kommer i jobb. Men vi er også på vei inn i en tid hvor vi har mindre handlingsrom. Det betyr at vi som er politikere må prioritere det som er viktigst, sier Jensen, uten at hun vil avsløre hva det vil bety i neste års statsbudsjett.

Norges Bank anslår en styringsrente på 2 prosent om tre år.

