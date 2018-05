Siv Jensen langer ut mot Trumps politikk: - Alle taper

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen legger ikke fingrene imellom når hun kritiserer Donald Trumps politikk.

- Vi vet av erfaring at det er bare taperne når vi får mer innadvent politikk med handelsrestriksjoner og tollbarrierer, sier Siv Jensen, finansminster og Frp-leder, til Nettavisen.

President Donald Trump har varslet at USA vil innføre en ny toll på stål og aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Det har ført til reaksjoner både i Kina og Europa, og EU vurderer å innføre beskyttelsestoll som svar på den nye ekstra tollen fra USA.

Kan bli rammet

Norge, som allerede er rammet av Trumps toll på aluminium og stål, kan dermed også bli rammet av EUs mottiltak, siden vi står utenfor EUs tollunion.

- Vi er bekymret over handelsrestriksjoner. Vi og veldig mange andre land har tjent godt på åpne markeder, sier Jensen, som viser til at Norge har gjennom vår historie vært avhengig av handel med utlandet.

- Hva skulle vi gjort med all fisken vår hvis vi ikke kunne solgt den på det åpne markedet? Hva skulle vi gjort med oljen og gassen vi pumper opp? Vi er helt avhengig av adgang til disse markeden og det er veldig mange andre også, sier hun.

- Forståelig

Hun mener det er foreståelig at reaksjonene er kommet og mener det skyldes de store inntektsforskjellene i land, som USA.

- Her har Norge vært flinke. Vi har fått store inntekter som vi har distribuert i hele befolkningen. I mange andre land har man ikke vært like gode på det. Da får man store forskjeller mellom grupper i et samfunn som begynner å protestere. Så jeg forstår grunnen til at det skjer, men det er ikke smart, sier hun.

