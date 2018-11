Sjakk-VM stjal seere fra fredagsunderholdningen: – Interessen er stor i år også

Magnus Carlsen er fortsatt en seermagnet for NRK. I snitt fulgte 252.000 hvert eneste sjakktrekk i de to første VM-partiene mot Fabiano Caruana.

NRK er godt fornøyd med tallene fra VM-åpningen i London. På det meste så 289.000 seere lørdagens parti mellom klokken 16 og 19.

– Vi kan trygt konstatere at interessen for sjakk er stor i Norge i år også. Vi ser at til og med de populære underholdningsprogrammene på fredagen mistet noen seere til Carlsen og sjakken, sier NRKs analysesjef Kristian Tolonen til NTB.

For eksempel hadde Nytt på Nytt bare 813.000 seere sist fredag. En uke tidligere var tallet 1.013.000. I tillegg mistet Anne Lindmos talkshow 232.000 seere.

En kvart million så i snitt VMs to første partier i sin helhet. Fredagens maratonparti på sju timer ble utover kvelden sett av 279.000 seere. Da rotet Carlsen bort en stor seierssjanse og måtte ta til takke med remis.

Vilt

– Det er imponerende, for det tar jo litt tid med sjakk, at 252.000 i snitt har sett hvert eneste minutt med sjakk gjennom helgen. Det er egentlig ganske vilt, mener Tolonen.

Det er fjerde gang NRK satser tungt på VM i langsjakk. Statskanalen har sendinger fra studio på Marienlyst, men har også et eget team på plass i London som følger Carlsens jakt på nok en VM-tittel.

– Sjakk-VM har vært populært før, og med slike tall som dette ser den samme historien ut til å gjenta seg. Det er sikkert noen som har spekulert i om Magnus Carlsen skulle være like populær denne gangen, men det ser ut til å bli det, sier Tolonen.

Det har endt med remis i de to første VM-partiene.

