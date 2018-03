Sjansen er stor for at Norge blir dømt for ulovlig diskriminering av menn

Sjansen er stor for at Norge kan bli dømt for ulovlig diskriminering av menn, ifølge statens interne vurdering.

Likestillingslandet Norge driver med ulovlig diskriminering av menn. Det mener Esa, organet som overvåker om Norge følger europeisk lov. Konsekvensen er at rundt 6000 nybakte fedre nektes rett til pappaperm hvert år.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har stått hardt på statens argumenter i den steile konflikten, som rykker stadig nærmere et oppgjør i Efta-domstolen i Luxembourg.

Nå viser det seg at selv ikke statens egne fageksperter tror Norge har en spesielt sterk sak

Representanter for blant annet Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Regjeringsadvokaten har hatt flere møter om saken og ifølge DNs kilder mener de det er stor prosessrisiko involvert. Internt skal konklusjonen være at sjansen er stor for å tape en rettssak.

Kjernen i konflikten er det såkalte aktivitetskravet: I Norge er fars rett til permisjon betinget av om mor jobber eller studerer, mens det ikke stilles tilsvarende krav motsatt vei.

– I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, uten at det samme gjelder motsatt vei, påpekte Esa-president Bente Angell-Hansen overfor DN.

– Det er ikke diskriminerende, har Helleland sagt om dagens system.

Likestillingsministeren har både i mediene og overfor Esa vist til at forskjellsbehandlingen har en positiv effekt på likestillingen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken