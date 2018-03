Sjefen for våpenlobbyen NRA har tjent seg styrtrik

Årslønnen til Wayne LaPierre har økt 526 prosent på 20 år.

NEW YORK (Nettavisen): Skoleskytinger og masseskytinger får stor oppmerksomhet, mens drap får litt oppmerksomhet. Til sammen utgjør dette rundt 40 prosent av dødsfallene som skjer ved bruk av våpen i USA.

I 2016 var det over 38.000 mennesker i USA som døde av skytevåpen. Det var 4000 flere enn året. Rundt 33.000 mennesker per år har mistet livet på grunn av skytevåpen siden 1968. Antall drap med skytevåpen har ligget mellom 12.500 og 15.600 de siste årene.

Etter skoleskytingen i Parkland i Florida har amerikanerne igjen diskutert våpenlovene i landet. 17 mennesker mistet livet der, etter at en tilsynelatende mentalt ustabil tenåring gikk amok med en AR-15.

Vil bevæpne lærere

Sjefen for presidentlobbyen National Rifle Association (NRA), Wayne LaPierre, har også fått oppmerksomhet. LaPierre er en tilbaketrukket mann og omtales av dem som kjenner ham som hardtarbeidende, ærlig og smart – og som en som hater konfrontasjoner.

Det siste er overraskende når man ser på hans uttalelser etter masseskytinger. LaPierre mener blant annet at media og demokratiske politikere i USA utnytter tragedier for politisk gevinst.

- Målet deres er å fjerne andre grunnlovstillegg og vår våpenfrihet, slik at de kan fjerne alle individuelle friheter. Eliten bryr seg ikke en døyt om skolebarn. Hvis de gjorde det, ville de beskytte dem, sier LaPierre under en konservativ konferanse i Washington nylig.

NRA foreslår å bevæpne lærerne. Man anslår at det finnes rundt 300 millioner skytevåpen i USA og Wayne LaPierre argumenterer for at enda flere skytevåpen vil føre til færre dødsfall.

Samtidig vil enda flere skytevåpen tilfeldigvis føre til større inntekter for våpenlobbyen.

Hvis «eliten» defineres etter økonomisk velstand eller makt, er for øvrig NRA-bossen en del av eliten selv. NRA omtales ofte som den mektigste lobbyen i USA og LaPierre har ifølge Celebrity Net Worth en formue på rundt 80 millioner kroner.

Dette estimatet er basert på hans årslønn på gjennomsnittlig åtte millioner kroner, inntekter fra boksalg og betalte foredrag og en spesiell pensjonsplanutbetaling på over 30 millioner kroner, skriver Time Magazine.

Ifølge Los Angeles Times lå LaPierre på en årslønn på 1,5 millioner kroner på midten av 1990-tallet. Den har altså steget 526 prosent siden den gang.

Økte inntekter

Medlemskapet har gått kraftig opp under hans ledelse. Mens NRA hadde 2,5 millioner medlemmer i 1991, er de nå rundt 5 millioner medlemmer der. Omsetningen har økt fra 800 millioner i 1995 til 2,7 milliarder kroner i 2015, men mesteparten av disse inntektene kommer fra våpenindustrien og store selskaper som donerer penger eller i noen tilfeller gir NRA en prosentandel av salgsinntektene.

Våpensalget har også gått opp, fra 5,6 millioner solgte våpen i 1980 til rekordhøye 27,5 millioner i 2016.

Inntektene bruker NRA blant annet på lobbyvirksomhet. I 2017 gikk det ut over 40 millioner kroner i direkte støtte til politikere, men det er bare en brøkdel av hva NRA bruker på indirekte støtte – reklamekampanjer for eller imot politikere. I 2016 brukte NRA 3,3 milliarder kroner, ifølge Time Magazine.

Hvis man sjekker hvilke politikere som mottar støtte fra NRA og hvilke som tilbyr «tanker og bønner» som eneste respons etter de mange masseskytingene, vil man finne at dette ofte er de samme politikerne.

Nettstedet gunviolencearchive.org definerer masseskyting som skytinger hvor «minst fire personer utenom gjerningspersonen blir drept eller såret». Hittil i 2018 har det vært 36 av dem i USA.

Bedrifter reagerer

Etter tragedien i Parkland har en rekke selskaper i USA gått ut mot NRA. Blant dem er Delta Airlines, som har trukket tilbake rabatten som flyselskapet har gitt til NRA-medlemmer. First National Bank i Omaha har annonsert at de kutter tilbudet med egne visakort for NRA-medlemmer, mens hoteller og leiebilselskaper varslet at de vil droppe rabatter til NRA-medlemmer.

Dette er første gang NRA har møtt så massiv motstand etter en masseskyting, sier jusprofessor Adam Winkler ved Universitetet i Los Angeles til Vox.com.

- Boikotter er blitt en stadig viktigere farvei til sosial forandring, sier Winkler, og får støtte i den påstanden gjennom fallet i annonseinntekter for Breitbart og Bill O’Reillys avgang i Fox News, som skjedde etter at annonsører nektet å kjøpe reklametid rundt hans show der.

For Delta fikk NRA-reaksjonen store konsekvenser. Delstaten Georgia så ut til å innføre en lov som ville ha gitt skattekutt verdt 50 millioner dollar på salg av drivstoff til fly, men anført av viseguvernør Casey Cagle, en republikaner som NRA har gitt karakteren A+, ble dette lovforslaget fjernet etter at Delta tok standpunkt mot NRA.

Cagle la ikke skjul på at dette lovforslaget ble fjernet som straff for at Delta gikk imot NRA, men skrøt åpent av det på Twitter.

To av USAs største våpenforhandlere, Dick’s Sporting Goods og Walmart, har også tatt grep selv. Dick’s var først ute med å annonsere at deres butikker heretter ikke vil selge våpen til personer under 21 år og Walmart fulgte etter. Begge har nå stanset salg av angrepsvåpen som AR-15.

Mest sett siste uken