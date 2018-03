Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen: - Renteheving kan gi «krakktendenser»

Tror mange boligbyggere kan gå konkurs.

- Den boligbyggingen vi har er ikke bærekraftig uansett rente. Vi bygger dobbelt så mange boliger som vi trenger. En renteøkning vil gi krakktendenser for boligbyggerne, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, til Nettavisen.

Andreassen har i lang tid vært en kritiker av boligbyggingen i Norge, som han mener er altfor høy.

Boligmarkedet sårbart

Nå som renten etter alt å dømme vil bli hevet til høsten, advarer han om at konsekvensene for mange boligbyggere blir fatale.

- Den mest sårbare sektoren er boligmarkedet. Oppgangen i boligmarkedet har vært gjeldsfinansiert og det er egentlig bare en renteøkning er det som skal til for å tippe det utfor, sier Andreassen.

Boliglånsrentene har falt sammenhengende siden 2011. De fallende rentene har bidratt til at det er blitt billigere å låne penger, noe som har gjort det mulig for enda flere å kjøpe bolig. Konsekvensen er at norske husholdningers gjeld nå er rekordhøy.

Andreassen tror vi undervurderer effekten av at rentefesten nå er over.

- Vi har rekordhøy boligbygging, hyttebygging og varekonsum basert på sterk gjeldsoppbygging. Når renten nå stiger, vil det ikke bare slå ut gjennom at den rekordhøye gjelden blir tyngre å bære. Samtidig blir verdien av aktiva, som hytter og boliger, redusert, sier Andreassen.

Venter konkurser

Kombinasjonen av dyrere gjeld og fallende verdier på boliger, gjør at etterspørselen etter nye leiligheter vil falle kraftig. Det gjør at mange boligbyggerne vil slite.

- Det er prosjekter som er satt igang uten stor forhåndssalg. Det er klart at de får problemer. Vi står foran en halvering av boligbygging og det er et minisjokk for deler av norsk økonomi, sier Andreassen.

I forrige uke gikk utbyggerne S-bygg konkurs. Andreassen tror flere vil lide samme skjebne utover året.

- Vi kan nok fort skje flere slike nyheter utover på året. Vi kan vente at flere boligbyggerne går konkurs, sier han.

Han mener at det kan gjøre den negative spiralen verre.

- Hvis boligbyggerne går over ende, blir bankene mer restriktive. Kombinert med høyere rente, gjør det sannsynligheten for konkurs hos flere utbyggere enda større. Et fallende marked skaper sin egen dynamikk, på samme måte som et marked der ting går opp, sier Andreassen.

- Sunt nivå

Virkelighetsoppfatningen til Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, er helt annerledes.

- Det er ingenting i veien med boligbyggingen i Norge. Det er faktisk sånn at boligbyggerne i Norge ikke bygger boliger som står tomme. Vi er på et sunt nivå nå, sier Jæger til Nettavisen.

ADVARER: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mener den midlertidige boliglånsforskriften ikke bør videreføres fra sommeren.

Boligtoppen tror faktisk tvert imot at renten kan føre til at boligprisene vil stige.

- En videreføring av boliglånsforskriften kombinert med høyere renter vil gi færre boligsalg, noe som gjør at boligbyggingen stopper opp. Det fører at det kan bli for lite boliger i markedet, sier Jæger.

Advarer mot boligbyggingsstopp

Han tror altså at kombinasjonen av høyere rente og videreføring av boliglånsforskriften, som gjør det vanskeligere å få boliglån, vil føre til færre boligsalg. I den forstand er han ikke så uenig med Andreassen. Men siden han mener at det også vil bety en bråstopp for boligbyggingen før prisene faller, vil skape et underskudd av boliger, som igjen vil fyre opp om boligprisene.

- Vi kommer igjen i en situasjon der det bygges for lite boliger. Det var mangel på boliger, og ikke renta, som var hovedgrunnen til den kraftige boligprisveksten i 2016 og i årene får, sier Jæger.

Han advarer dermed for å redusere boligbyggingen nå.

- En reduksjon i boligbyggingen vil ha store konsekvenser. En ting er effekten på boligmarkedet, men vi må huske på at bygg og anlegg er viktig for sysselsettingen. Vi er den største distriktnæring i Norge, sier Jæger.

