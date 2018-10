Sjekk prisforskjellen på enebolig mellom Oslo og 58 store kommuner

Innbyggertallet og boligprisene øker i Nittedal - en halv times kjøring unna Oslo. Men prisdifferansen til boligmarkedet i Oslo er fortsatt stor.

OSLO (Nettavisen): Oslos store nabokommuner kan - ikke overraskende - skilte med kvadratmeterpriser i boligmarkedet langt under det du finner i hovedstaden. På gjennomsnittlig pris på brukt enebolig er forskjellen størst mellom Oslo og Nittedal, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Nettavisen har brukt de siste tallene til å sammenligne kvadratmeterpris i 59 store kommuner (se tabell).

58.730 kroner i Oslo

Av kommunene som grenser til Oslo, er det Bærum som har den minste differansen til Oslo-prisene; minus 3810 kroner. I Nittedal er det mest å spare. Mens gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukt enebolig i Oslo er 58.730, er den 35.762 kroner i Nittedal. Her skiller det altså 22.968 kroner.

Kommune i vekst

Men tallene viser også at prisene i Nittedal stiger og at forskjellen til Oslo minker. Fra 2. til 3. kvartal steg kvadratmeterprisen i Nittedal med 950 kroner. I Oslo gikk den ned 1066 kroner.

- Boligprisene i Nittedal er i vekst, og vi merker at vi har mange interessenter fra Oslo, sier eiendomsmegler Karianne Ekeren i DNB Eiendom til Nettavisen. En av boligene hun nå har ute for salg ligger i Brennalia på Skytta sør i Nittedal. Eneboligen fra 1982 har et areal på 107 kvadratmeter (primærrom) og går over to plan. Prisantydning er 3,5 millioner kroner. Det betyr en kvadratmeterpris på 32.710 kroner. Megleren understreker at det er en bolig med behov for oppgradering. Tomta er på 450 kvadratmeter.

- Skal håndtere veksten

Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) sier til Nettavisen at kommunen har som mål å vokse videre fra dagens innbyggertall på 23.838. Det legges til rette for boligbygging, og kommunen ønsker blant annet flere rekkehus og leiligheter.

Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

- I kommuneplanen har vi lagt til grunn en vekst på 1,7 prosent i året. I høst skal kommuneplanen opp til revisjon igjen. Saken legges fram for formannskapet til uka. Det som er viktig for oss er å ha en solid planlegging i bunn. Vi skal ha god kommuneøkonomi og gode tjenester til alle innbyggerne, slik at vi kan håndtere veksten, sier Thorkildsen og skryter av kommunen sin:

- Nittedal er en fantastisk kommune, og vi er en sprell levende kommune med enn høy andel barn og unge.

- Noen vil kanskje tenke på Nittedal som en sovekommune der mange pendler inn til Oslo?

- Vi sover ikke, men vi pleier å si at vi er norgesmestre i krysspendling i Nittedal. Vi har en stor andel innbyggere som pendler til Oslo, og i industriområdene i sør har vi mange som kommer inn fra Oslo for å jobbe.

TABELL: I tabellen under kan du sjekke gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2. og 3. kvartal i 59 store kommuner.

