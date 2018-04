Sju Norwegian-maskiner sjekkes etter flyulykke i USA

Norwegian skal undersøke motorene på sju av sine passasjerfly etter at en kvinnelig passasjer mistet livet i en flyulykke i USA.

Flyselskapets kommunikasjonssjef Andreas Hjørnholm sier til NTB at flyselskapet vil undersøke 14 motorer som er av samme type som på ulykkesflyet fra Southwest Airlines.

– Vi har noen av disse motorene i flåten vår, sier han onsdag kveld og legger til at den europeiske luftfartsmyndigheten IATA har bedt selskapene sjekke motorene.

– De må kontrolleres, og det er satt noen frister for å gjøre det, sier han.

Boeing 737-maskinen måtte nødlande i Philadelphia tirsdag etter et kraftig fall i kabintrykket. Det skjedde etter at deler fra en av flyets to motorer hadde falt av og truffet et vindu som ble knust.

En kvinne ble alvorlig skadd da flydelene traff vinduet hun satt ved og lagde et hull. Kvinnens arm og kropp ble sugd mot åpningen i vinduet, men andre passasjerer kom henne til unnsetning og fikk dratt henne inn igjen. Hun døde senere på sykehus av skadene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters hadde flyet en CFM56-7B-motor. Flere andre flyselskaper meldte onsdag at de sjekker motorer på sine fly.

CFM, som produserer motoren, sier at flere enn 8.000 slike motorer sitter på Boeing 737-fly. SAS kunne ifølge Ritzau onsdag ikke si om selskapet har noen av disse motorene på sine maskiner.

Ikke alle selskap som flyr med Boeing 737, er berørt av pålegget om å sjekke motorer av samme type som dem som satt på ulykkesflyet.

