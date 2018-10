De norske hotellselskapene First Hotels og Belvar slår seg sammen for å erobre Europa.

Samlet omsetter selskapene First Hotels og Belvar for vel to milliarder kroner, men vil doble fra dagens nivå på kun to år. Det nye konsernet får navnet Maribel og har et tredelt og likestilt eierskap mellom de to eierne av Belvar, Mads Jacobsen og Rune Firing, samt grunnleggeren av First Hotels og Flying Elephant-konsernet, Asmund Haare, skriver selskapene i en pressemelding Torsdag.

Foruten hotellkjedeselskapet First Hotels, bidrar Haare med hotelloperatørselskapet Tribe Hotels i den nye konstellasjonen.

- Porteføljene står svært godt til hverandre, og dette er en av de gangene hvor totalsummen overgår verdien av enkeltfaktorene, sier CEO i Belvar, Mads Jacobsen, i pressemeldingen.

Maribel vil fra starten av ha over 11 500 rom i porteføljen i til sammen 12 land. Per i dag driftes hoteller under varemerkene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Store ekspansjonsplaner

Belvar har i løpet av få år blitt en betydelig europeiske samarbeidspartner til verdens største hotellkonsern, Marriott. Selskapet har signert avtaler for drift av over 9 000 nye rom i tilsammen 45 hoteller som skal åpnes i løpet av de kommende to årene.

Da vil det nye konsernet samlet være representert i 15 land, med godt over 20 000 hotellrom. Samtidig vil omsetningen stige fra to til fire milliarder kroner, med en klar ambisjon om fortsatt vekst.

- Mads og Rune har gjort en formidabel jobb med å bygge opp Belvar til en av Europas mest spennende og ekspansive hotellselskap. Sammen har vi god dekningsgrad i Europa, og selskapet er i drivende utvikling, sier Asmund Haare, i pressemeldingen.

Mest sett siste uken