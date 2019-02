Skatteprotest sett av millioner: Krever makspris på strøm

Bergenseren Kurt Pedersen la i frustrasjon over høy strømregning ut en video på Facebook hvor han krever makspris på strøm på 50 øre/kWh på strøm – inkludert nettleie og avgifter. I en periode med svært høye strømpriser har videoen slått an og er nå delt over 19.000 ganger og har over 1,9 millioner visninger.

Du ser videoen i vinduet over.

– Jeg har fulgt med på strømmarkedet siden 90-tallet, og har sett hva som har skjedd. Det har blitt sånn at vi selger ut strømmen for å tjene penger på det, i stedet for at vi kan bruke den til å varme opp husene våre. Det er vår egen vannkraft, folkets arvesølv, vi snakker om, sier Pedersen til NTB.

Han nevner også bompenger, eiendomsskatter og ekstra renovasjonsavgifter som gjør folk frustrerte.

– Folk sliter

Pedersen forklarer videoens popularitet med at «folk har fått nok», og forteller om «skremmende mange» tilbakemeldinger fra folk som kjenner de høye strømprisene på kroppen.

– Det er utrolig mange folk i Norge som sliter, og som nå ikke klarer å betale strømregningene sine. Pensjonister går med strikkejakker og boblejakker inne i husene sine for å spare på strømmen. Det er ikke sånn vi skal ha det, sier han.

Han reagerer på at regjeringspartiene skryter av å ha senket strømavgiften med 1 øre per kWh.

– Hva er det for noe? Det monner ikke litt en gang, sier Pedersen.

Statsråden: – Har forståelse

Olje- og energiministeren skjønner at folk synes at en reduksjon på 1 øre kan virke lite.

– Med strømregningene folk har nå, har jeg forståelse for det. Vi vurderer nivået på alle avgifter når vi forhandler om budsjettet, noe vi også gjorde i årets budsjett, sier Freiberg.

Men for ham er det ikke aktuelt å innføre en makspris.

– Vi har hatt et markedsbasert kraftsystem siden 90-tallet, en ordning som jeg mener har tjent Norge og innbyggerne i landet godt. Vi har en strømpris som varierer over tid, nettopp fordi den er markedsbasert, sier han.

– Ikke normalt

Freiberg påpeker at dagens situasjon ikke er normal.

– Det vi opplever i dag, er en kraftig påminnelse om at vi har et system som er veldig væravhengig. Vi har hatt en ekstrem situasjon som vi har dratt med oss fra i fjor sommer, og det er også kaldt nå. I tillegg påvirker forholdene i Europa kraftprisen, sier han.

Han viser til at regjeringen har delt ut 600 konsesjoner innenfor vann- og vindkraft siden 2013, noe som også skal bidra til å få ned prisene.

– Vi har ikke tenkt å stoppe med å dele ut konsesjoner. Når vi diskuterer kraftprisen, er en viktig faktor hvor mye strøm som er tilgjengelig i et marked. Etter hvert som vi elektrifiserer ferjer, båter, får flere elbiler og bruker strøm på stadig flere områder, blir dette bare viktigere, sier han.