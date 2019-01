Skjeggkre-aksjon hos Equinor: Har satt ut 6.000 feller i Stavanger

Equinor har leid inn et skadedyrfirma for å få bukt med skjeggkre.

I desember ble Equinor-ledelsen gjort oppmerksom på at skadedyret skjeggkre hadde blitt observert i flere av byggene på Forus utenfor Stavanger. I en internpost ba ledelsen de ansatte om å holde veskene unna gulvet for å unngå at skjeggkreene spredte seg videre utenfor Equinors kontorer.

Tirsdag skriver Stavanger Aftenblad at Equinor har satt ut 6.000 limfeller for å kartlegge omfanget av skadedyret. Neste uke skal skadedyrfirmaet Rentokil samle fellene inn igjen for å få svar.

- Det er ikke registrert store antall, men det er snakk om store bygningsmasser. Derfor ønsker vi en oversikt over hvor problemet ligger, sier kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor til Aftenbladet.

Selv ikke Equinors kontorer på Forus i Stavanger er trygg for skjeggkre.

Både sølvkre og skjeggkre er observert på kontorene til Equinor. Skjeggkre er større, mer hårete og har lengre haletråder enn sølvkre.

Siden skjeggkre først ble oppdaget i Norge i 2013, har antall observasjoner vært eksplosiv: I 2017 var tallet på antall bekjempelser rundt 1500.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er skjeggkre svært vanskelig å bli kvitt. Skadedyrene sprer seg raskt når de først har funnet seg til rette, ifølge instituttet.

Skal man bekjempe skjeggkre, anbefaler FHI å ta i bruk de fleste bekjempelsesmetodene samtidig og la dem virke sammen.

Protector Forsikring fjernet nylig skjeggkre fra vilkårene i boligselgerforsikringen etter å ha lidd store tap som følge av skadedyret.

