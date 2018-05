NHO-sjef Kristin Skogen Lund tar i høst sjefskurset til Forsvarets høgskole. Dermed forlater hun sitt verv mellom den 14. august og den 2. november.

– I mange år har jeg selv sendt deltakere fra NHO til kurset for å lære. Alle jeg kjenner som har deltatt, gir kurset svært gode skussmål. Når denne muligheten dukket opp på et tidspunkt hvor det var mulig for meg å delta, bestemte jeg meg for å benytte sjansen, sier Skogen Lund i en pressemelding.

Der heter det at kurset tar for seg forsvars-, utenriks, og sikkerhetspolitikk. Årets tematiske fordypning er «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa – med Russland som nabo».

Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid blir NHO-sjef i Kristin Skogen Lunds fravær.

