Skoledirektør Astrid Søgnen er trolig ferdig i Osloskolen

Skoledirektør Astrid Søgnen er etter det Dagsavisen erfarer på vei ut av stillingen som øverste sjef for Osloskolen når hun fyller 67 år 8. november.

Søgnen har vært skolesjef i Oslo siden 2000.

Flere kilder Dagsavisen har vært i kontakt med mener at begeret nå er fullt etter flere år med et svært anstrengt samarbeidsklima mellom Utdanningsetaten under skoledirektør Astrid Søgnens ledelse, og politisk ledelse i Oslo rådhus.

En kilde sier til avisen at man «aldri før har vært borti et toppbyråkrati som til de grader motarbeider og motsetter seg politisk ledelse og styring på denne måten.»

Etter det Dagsavisen erfarer er det lite som tyder på at Søgnen får fortsette som Osloskolens øverste sjef etter at hun fyller 67 år i november.

I årene 1990–1995 var Søgnen assisterende utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune. Fra 1995 til 1997 var hun statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) under Gudmund Hernes. Hun ledet Kvalitetsutvalget fra 2002 til 2004, et utvalg som la grunnlaget for skolereformen Kunnskapsløftet, også kalt Søgnen-utvalget (kilde: Wikipedia).

