Skrekkfall for Norwegian

Norwegian-aksjen er ned 18,5 prosent på Oslo Børs som følge av aksjeutvidelse og milliardtap.

Aksjeemisjonen i Norwegian på 3 milliarder kroner har fått en elendig mottakelse rett etter børsåpning. Norwegian-kursen er ned hele 30 prosent rett etter at børsen åpnet.

Etter noen minutters fall henter aksjen seg noe inn igjen. Etter ti minutters handel ned er aksjen ned 17,3 prosent.

Norwegian-aksjen ligger nå på 118 kroner, mot over 300 kroner for litt over et halvt år siden og 177 kroner så sent som torsdag i forrige uke.

Fredriksen-hjelp

Børsraset kommer etter at Norwegian henter inn penger fra investorer i en aksjeutvidelse, eller emisjon.

En slik emisjon betyr at de trykker nye aksjer i selskapet som de selger til investorer. Det betyr at de nåværende aksjonærenes aksjer blir mindre verdt.

FALL: Norwegian har rast på børsen den siste uken.

Kjos og Norwegian får hjelp fra uventet hold i emisjonen, nemlig selveste John Fredriksen.

2,39 av 3 milliarder kroner i emisjonen er nemlig garantert av et syndikat bestående av DNB Markets, Danske Bank og Sterna Finance.

Sistnevnte er et selskap kontrollert av John Fredriksen.

Les også: John Fredriksen kommer med nødhjelp til Bjørn Kjos og Norwegian

Tapte 3,8 milliarder

Men selv hjelp fra verdens rikeste nordmann var ikke nok til å hindre børskollapsen til flyselskapet.

Norwegian sliter for tiden med stor gjeld og et aksjemarked som har nesten helt mistet tiltroen til flyselskapet.

Les også: IAG selger seg ut - Norwegian kollapser på børs

Den voldsomme satsingen på langdistanse har nemlig vært svindyr og Norwegian har i flere år gått med store tap.

I børsmeldingen fremgår det også at også 2018 var et tungt år for Norwegian og at de tapte 3,8 milliarder i fjor.

Les også: Norwegian med gladnyhet: Har sikret finansiering til flyene sine

Hvis ikke de hadde hentet inn disse pengene, hadde de dermed trolig vært i brudd med lånebetingelsene. Da kan i verste fall lånet bli sagt opp.

Solgte seg ut

Forrige uke ble det kjent at IAG selger seg ut av Norwegian. Et slikt oppkjøp kunne sikret en fremtidig pengestrøm, men samtidig ført til at den norske selskapet ville havnet på spansk-britiske hender.

Norwegian understreker at de ikke har lukket døren for en sammenslåing med andre flyselskaper.

«Selskapet mener at en styrket balanse vil øke konkurransedyktigheten og den finansielle kraften til Norwegian som et uavhengig selskap. Styret vil likevel fortsette å delta i samtaler om konsolidering som kan øke verdiene til Norwegian-aksjonærene», heter det i børsmeldingen.

Les også: Storebror oppforder Bjørn Kjos til å selge Norwegian

Kjos blir utvannet

I stedet ble det altså en emisjon. Også konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise bidrar i aksjeutvidelsen med hele 343 millioner kroner. Det er 11,4 prosent av den samlede emisjonen, og kan bety at Kjos og Kises eierandel i Norwegian vil trolig bli betydelig redusert i det nye emisjonen.

Med den ny emisjonen vil egenkapitalen i selskapet tredobles fra 1,7 milliarder kroner ved årsslutt i 2018.

Andre aksjonærer bidrar med 267 millioner kroner, mens de øvrige pengene sikres av syndikatet der Fredriksen deltar.