Slakter bilutleiere på nett: - Mannevondt bookingskjema

Da Tuva Eikås Sverdstad trengte leiebil til helgeturen, bestilte hun en Toyota, men fikk en Ford. Det var imidlertid det minste problemet.

Tuva Eikås Sverdstad, som er designer i Netlife, var ikke spesielt imponert over brukervennligheten da hun skulle leie bil på nett. I en pressemelding forteller hun om sine opplevelser da to voksne, to barn og én dobbeltvogn skulle på helgetur - ifølge henne en historie om «mannevonde» bookingskjemaer og vanskelige søkefelt.

Hos én av tre aktører klarte hun å finne et hentested gjennom bilutleierens nettside.

Misfornøyd: Tuva Eikås Sverdstad var lite imponert over brukervennligheten på bilutleiernes nettsider.

Hun forteller at hun hos Hertz skal ha fått foreslått tre hentesteder i USA da hun plottet inn «0654 Oslo» i søkefeltet. Ifølge Sverdstad måtte hun hos Europcar «navigere seg fra Albania og hjem i en landoversikt». Hun skal ha blitt bedt om å slå på stedslokasjon hos Avis, men forteller at hun skal ha fått beskjed om at funksjonen ikke kunne kjenne igjen «gjeldende sted».

– Alle søkefeltene tar utgangspunkt i at kundene kjenner hentestedene og skriver inn riktig sted. Men det visste ikke vår lille familie noe om. Vi ble bedt om å plotte inn adresse, postnummer eller by, uten at det gjorde oss særlig mye klokere, sier Sverdstad.

En vanlig utfordring

Det var altså Europcar, Hertz og Avis som ble testet av Netlife-designeren og kun hos sistnevnte forteller Sverdstad at hun kom så langt som til bookingskjemaet, som hun imidlertid beskrives som «mannevondt», og «overkomplisert».

Opplevelsene mener hennes kollega i Netlife, Anja Regine Schönhaug, hun ikke er alene om.

– Frustrasjonen deler Sverdstad mest sannsynlig med norske medarbeidere i utleiefirmaer. Det er de som ubehjelpelig må høre på tilbakemeldinger som dette, sier Schönhaug.

VANLIG: Innholdsrådgiver i Netlife, Anja Regine Schönhaug, mener norske filialer kunne tjent på å lære opp hovedkontorene litt.

Hun sier at vi i Norge ligger langt fremme når det gjelder interaksjonsdesign og har mye å tilføre også de største aktørene i reiselivsbransjen.

– Mange norske filialer på tvers av bransjer deler den samme utfordringen. Vi nordmenn må ha selvtillit nok til å lekse opp for hovedkontoret om hvordan nettsteder bør være, sier hun.

Nettavisen har selv prøvd seg på søk hos de tre nevnte bilutleiefirmaene og deler noen, men ikke alle erfaringene til Sverdstad. Hos Hertz dukket en liste med hentesteder utenfor Norge opp etter et søk på et postnummer i Oslo. Hos Europcar fant vi greit frem til hentested, men ikke adresse, mens hos Avis fant vi begge deler.

Bestilte Toyota, fikk Ford

Sverdstad har selv flere råd til bransjen:

– Ikke be oss fylle ut informasjon som dere har fra før. Ta bort felt som er uaktuelle. Ikke forsøk å gjenskape papirskjemaer, men utnytt mulighetene nettet byr på.

Avis var den aktøren der Sverdstad forteller at hun klarte å finne en utleiestasjon. Hun bestilte en Toyota, men forventningene ble knust da hun møtte opp på hentestedet.

– Vi var ikke spesielt knyttet til Toyotaen, men ble likevel skuffet da vi fikk noe helt annet. Det er helt elendig opplevelsesdesign når man må bruke votter og vinter på å velge specs man ikke forstår, bare for å få noe helt annet, sier hun.

Dette sier utleieaktørene:

Europcar:

- Vi tar den type tilbakemelding seriøst, og vi spiller dem tilbake til hovedkontoret. Vi ønsker å ha så brukervennlige sider som mulig og har et mål om at en reservasjon kan lages med så få klikk som mulig. Dette jobbes det internasjonalt med kontinuerlig både på nett- og mobilplatformen vår, sier administrerende direktør i Europcar Norge, Børre Kleivan til Nettavisen.

Hertz:

Hallvard Nerbøvik, salgs- og markedsdirektør i Hertz Norge kan forstå at prosessen med å leie bil over nett kan oppleves litt vanskelig.

- Jeg kan ha en viss forståelse for det, men samtidig ser vi en god vekst i bestillinger på nettet. Den norske plattformen er en del av den internasjonale plattformen til Hertz, påpeker han overfor Nettavisen.

Hertz har rundt 10.000 lokasjoner eller hentesteder i veldig mange land, forteller han, og påpeker at flere byer og bydeler har samme eller lignende navn og postnummer, som kan gjøre det hele litt tungvint.

- Det ideelle ville kanskje vært større muligheter til å utvikle egne løsninger, sier Nerbøvik.

Han sier også at de tar med seg tilbakemeldingene de får til hovedkontoret, samtidig som det jobbes med brukervennlighet internasjonalt.

- Vi er del av et globalt selskapet og da er det noen kjøreregler som må følges. Vi deltar på møter og konferanser og bruker tilbakemeldinger vi har fått for at de skal tas hensyn til. Vi prøver så godt vi kan og er åpne for innspill og forbedringer. Dette jobbes det med fortløpende og det blir heldigvis bedre hver gang det kommer en oppdatering.

Avis:

Hos Avis forteller de at de ønsker å se nærmere på hva som har skjedd når Sverdstad har fått feil bil.

- Vi legger stolthet i å levere god kundeservice og vi ønsker tilbakemeldinger velkommen, slik at vi kan forbedre det vi tilbyr. Når det gjelder tingene hun (Sverdstad, journ.anm.) setter spørsmålstegn ved rundt bookingskjemaet så er de obligatoriske feltene der for å hjelpe oss med å identifisere kunden når de kommer og henter leiebilen, sier en talsperson for Avis Norge.

