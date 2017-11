Slått personlig konkurs: - Jeg bare koser meg

Bengt Almgren med sterkt angrep på banker og inkassoselskaper etter på ny ha blitt slått personlig konkurs.

- Det er utrolig at de gidder bruke 50.000 kroner på å slå meg konkurs. Hvem som helst kan slå meg konkurs. Jeg bare koser meg og synes bare det er festlig, sier Almgren til Finansavisen torsdag.

Konkursen skyldes et samlet krav fra kreditorer på 61,25 millioner kroner, skriver Finansavisen. Ifølge Kapital oppga Almgren i rettsmøtet at han hadde totalgjeld på 90 millioner kroner og at han erkjente å være insolvent.

Etter å ha levd med gigantkrav i 20 år vurderer han å søke gjeldsordning som vil kunne medføre at all gjeld slettes etter fem år. Han mener det ikke er vits i å prøve å betale kravene da han maksimum vil kunne greie å betale tilbake to til tre prosent av beløpet.

Han uttaler videre at han mener bankene vasker sine hender ved å selge fordringer til inkassobyråer. Lindorff, som skal ha kjøpt store krav mot Almgren fra DNB og Storebrand, skal ha redusert kravet mot Almgren fra 50 til 10 millioner kroner, skriver Finansavisen.

En talsperson for Lindorff Capital tviler på at Almgren vil få en gjeldsordning da han står oppført som daglig leder av et selskap som eies av kona og som skal være lønnsomt.

Almgren var tidligere sjef for meglerhuset Noka Securities. I 1997 ble han fengslet for bedrageri og underslag. Dommen var på fire og et halvt år. I tillegg ble han fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år. I tillegg ble han samme år slått personlig konkurs av kreditorene.

I 2008 måtte han forlate sin kones aksjeselskap, ringetoneselskapet Eurobate, som anmeldte ham til Økokrim for å ha påført selskapet milliontap etter aksjehandler. Saken ble aldri etterforsket.

I 2009 tok DNB ut konkursbegjæring med krav på 30–40 millioner, men fant ut at det ikke var noe å hente.

I 2014 ble Almgren begjært personlig konkurs av inkassoselskapet Lindorff i Oslo byfogdembete. Han hadde da et uoppgjort inkassokrav fra DNB på 4,2 millioner kroner fra 2011 og var ilagt lønnstrekk.

- Det var jævlig dumt og grusomt kjedelig at jeg ikke lærer at jeg bør holde meg unna handel med finansielle instrumenter, sa Bengt Almgren til Dagens Næringsliv i 2010.

