Slik blir den nye Colaen

Sukkerfri brus får ny farge og navn: - Blir likeverdig med den sukkerholdige brusen, sier Coca-Colas kommunikasjonssjef i Norge.

Nå er Coca Cola Zero Sugar snart historie. Fra og med neste uke kommer den sukkerfrie brusen ut med nytt navn og det samme designet og rødfarge som orignalen.

Zero sugar vil nå hete «Cola uten sukker» og for første gang i historien vil en sukkerfri brus ha den samme rødfargen og design som brusen med sukker.

Selskapet selv kaller det en av sine største merkevaregrep noensinne.

- For merkevaren er det en stor endring. Rødfargen har kun vært reservert den sukkerholdige originalen tidligere. Nå blir den sukkerfri brusen blir likestilt med den sukkerholdige. Det blir som å velge mellom vann med og uten kullsyre, sier Coca-Colas kommunikasjonssjef i Norge, Mette Vinther Talberg, til Nettavisen.

TO NYE OG EN GAMMEL: De to nye Cola-flaskene til ventre, og den gamle Zero Sugar til høyre.

Den nye lettbrusen vil kun ha en tynn, sort stripe på etikken, og en sort kork på flasken som skiller den fra den sukkerholdige brusen. Til sammenlikning er det mye mer svart på innpakningen til den gamle lettbrusen.

- Det nye designet er en videreføring av den strategien vi påbegynte i 2015, der vi samla de ulike colavarantene, men dette er første gang vi tar rødfargen, som frem til nå har vært forbeholdt den originale brusen, og bruker den fullt og helt på et annet produkt, sier Talberg.

Coca-Cola internasjonalt har valgt Norge til å være et av de første landene i verden med den nye endringen, og brusen skal allerede være ute i det først butikkene. For å annonsere det nye endringen har dessuten Coca-Cola tapetsert Oslo sentralstasjon med mystiske bannere hvor det kun står «Red is the new black», altså «rød er det nye svart».

