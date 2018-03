Slik har Sverige hjulpet USA med Nord-Korea

Vi møter Sveriges mann i FNs sikkerhetsråd på hans kontor i New York.

NEW YORK (Nettavisen): Utsikten er det første jeg legger merke til. Den er fenomenal. Når man kikker sørover fra et vindu i 34. etasje på østsiden av 48. Street på Manhattan, ser man Empire State Building og alt annet helt ned til nye World Trade Center i Finansdistriktet.

Det neste jeg legger merke til, er selvfølgelig han som sier «Hei!». Han som har dette hjørnekontoret i det svenske konsulatet i New York, ambassadør Olof Skoog. Han hilser like trivelig velkomment som svensker flest gjør.

Mathias Ask og jeg håndhilser på ham. Det er Mathias som har fått i stand intervjuet. Han er så ofte på jobb i FNs hovedkvarter i New York at han har fått egen kontorplass der, og en hel rekke kontakter. Vi er her fordi Mathias og jeg skal intervjue Olof Skoog for podkasten «Korrespondentene», som vi driver sammen med Vegard Kristiansen Kvaale. Det er et unikt samarbeid fordi vi er alle tre stasjonert i USA, men jobber for forskjellige medier i Norge.

Olof Skoog sitter i FNs sikkerhetsråd som representant for Sverige. Han startet sin diplomatiske karriere på den svenske ambassaden i Cuba i 1989 og har reist verden rundt siden. Nå er oppdraget hans å hjelpe Sikkerhetsrådet gjennom labyrinten av vetonedleggelser og fram til vedtak som faktisk utgjør en forskjell her i verden.

Det er komplisert, det også.

FN er under utrettelige, verbale angrep fra både presidenter som mener at USA betaler for mye, til menneskerettighetsforkjempere som mener at FN gjør for lite og bare er et pengesluk for pompøse diplomater fra mer eller mindre korrupte land.

Uansett hva man mener om FN, er denne organisasjonen det viktigste instrumentet verden har for å få ledere fra alle land til å snakke sammen. Så anspent som situasjonen er mellom Russland og Storbritannia og USA i dag, er det vondt å tenke på hvordan situasjonen hadde vært dersom de ikke hadde FN som plattform for dialog.

I juli er det Sverige og Olof Skoog som skal lede FNs viktigste organ, Sikkerhetsrådet. Presidentvervet går på rundgang, én måned av gangen, blant medlemslandene.

USA-KORRESPONDENT Mathias Ask i samtale med Olof Skoog.

FN-ambassadør Skoog setter seg i sofaen med ryggen mot den fenomenale utsikten, mens Mathias og jeg synker ned i hver vår myke stol og trykker på «opptak» på telefonene våre.

- Hvordan er det å sitte i FNs sikkerhetsråd?

- Det er blandet. Enkelte dager er det utrolig frustrerende og andre dager føler man at han har litt påvirkning og at det er viktig. Men jeg tror at jeg som oftest føler at det er riktig at Sverige, Norge og nordiske land sitter i sikkerhetsrådet hvert 20. år, med tanke på hvor viktig vi føler at et fungerende multilateralt samarbeid er og at FN er navet i hele det systemet.

- Kanskje spesielt sånn som situasjonen er i verden i dag, hvor relasjonene mellom de store landene, som USA og Storbritannia på den ene siden og Russland på den andre er så utrolig dårlig. Nasjonalismen sprer seg verden rundt, samtidig som det eksisterer store spørsmål, inkludert omkring fred og konflikter, flyktninger og klimaet og andre ting som vi aldri kommer til å kunne løse om vi ikke samarbeider innenfor FNs rammebetingelser. Så det føles viktig, men er også iblant veldig frustrerende.

- Mange er nok ikke klar over at Sverige har en ambassade i Nord-Korea og ofte fungerer som et bindeledd mellom USA og Nord-Korea. Hvordan ser Sverige på at det nå ser ut til å bli et møte mellom USA og Nord-Korea?

- Nå sitter vi i Sikkerhetsrådet. Vi har vært veldig støttende i fordømmelsene av Nord-Koreas provokasjonene som de har gjort de siste årene og vært med på stemme fram ganske tøffe sanksjoner de siste årene, men vi har hele tiden også hevdet – inkludert overfor USA, konstant – at sanksjoner ikke løser dette problemet, det må finnes en åpning for diplomati og en politisk løsning. Det har ikke alltid vært så enkelt, kan jeg si. Det har vært et sterkt press på oss og vi er blitt ansett for å være naive iblant.

- Men USA har også vært veldig avhengig av Sverige, for vi har ikke bare en ambassade der, vi er også en beskyttende makt der vi ivaretar amerikanske interesser i Nord-Korea ettersom de ikke har en ambassade der. Så vi har blant annet sørget for at amerikanere som havner i trøbbel i Nord-Korea, har fått hjelp. Det har vært vårt ansvar.

- Det er klart vi er overrasket over at Donald Trump så raskt kastet seg på denne muligheten til å møte Nord-Koreas leder. Vi får presisere at vi ikke vet om møtet faktisk kommer til å finne sted. Selv amerikanerne og Sør-Korea har uttalt at Sveriges rolle har vært viktig for å skape denne tilliten, først mellom Nord-Korea og Sør-Korea, men også for å få amerikanerne til å teste diplomati nå.

Hør hele intervjuet med Olof Skoog her:

- Når du sier at Sverige iblant oppfattes som naiv, er det beskjeden som kommer fra USAs FN-ambassadør Nikki Haley? Og hva sa H.R. McMaster da han var i Sikkerhetsrådet? (Intervjuet ble gjennomført før McMaster ble byttet ut med John Bolton, red.anm.)



- Jeg tror nok at en person som general McMaster var overrasket over at Trump så fort kastet seg på denne muligheten. Uten å røpe noen statshemmeligheter kan jeg si at det var ganske tydelig at McMaster selv så på dette som litt av en utfordring. Det normale når man har et toppmøte, er at man har en rekke møter i forkant av dette blir besluttet, slik at det ikke kommer noen overraskelser og at du vet at du får et positivt resultat av toppmøtet. Nå gjør man det litt motsatt. Det er også karakteristisk for den amerikanske presidenten, på godt og vondt. Han er «transaksjonell», han er en forhandler og forretningsmessig og ser at det finnes avtaler som kan inngås. Det er uvanlig.

- Den amerikanske politikken er fortsatt at man må opprettholde trykket og at det er sanksjonene som har bidratt til at Nord-Korea nå vil forhandle. Jeg tror at dette delvis stemmer.

- Du snakker om at man normalt har flere møter på lavere nivåer i forkant av et toppmøte. Kan det være direkte farlig om Trump møter Kim Jong-un uten å være forberedt?

- Ja, altså, jeg synes dette er veldig positivt. Det er dette vi har jobbet for i lang tid, men det er en risiko dersom møtet ikke går bra. Hva gjør du da? Da har politikerne liksom uttømt mulighetene for å løse konfliktene som faktisk må løses gjennom en dialog mellom Nord-Korea og USA. Så det finnes absolutt risiko her.

OLOF SKOOG har ordet under et møte i FNs Sikkerhetsråd om Syria.

- Nå har Sikkerhetsrådet møtt president Trump i Washington to ganger. Det var en viss frykt for at han ikke ville prioritere FN, med tanke på det han sa under valgkampen. Hvordan oppfatter du ham og hans syn på utenrikspolitikken og spesielt FN?

- Det er et godt spørsmål. Jeg har tatt opp dette med ham to ganger. Første gang var mens han var nokså ny og vi dessuten hadde en ny generalsekretær her, Antonio Guterres. Da var Trumps inntrykk av at FN var viktig, men kanskje ikke spesielt effektivt og at det var sløsing med penger. Det jeg sa til ham, om «Amerika først», var at det ikke er en motsetning mellom å sette sitt eget land først og samtidig satse på internasjonalt samarbeid, fordi mye av det FN gjør også er i USAs interesse. Og når man gjør det via FN, så fordeler man kostnaden. Da svarte den amerikanske presidenten «You’re absolutely right! It’s peanuts! Peanuts!».

- Ett år senere, da vi snakket om dette igjen da jeg traff ham for noen måneder siden, sa han at «FN er blitt bedre. Det moderniseres og det pågår en reform og en effektivisering». Så han var mer positiv da enn for ett år siden.

- Har FN vanskeligheter med å synliggjøre for omverdenen hvor viktig det er at nasjoner kommer sammen til samtaler, med tanke på hvor målt man i 2018 blir på resultater og vi fremdeles har en krig i Syria, en konflikt mellom Russland og store deler av den vestlige verden og så videre?

- Det er jeg helt enig med deg i. For oss som er litt rastløse, er det ganske frustrerende iblant med disse lange forhandlingsprosessene, de uendelige møtene der mange skal prate for lenge og resultatet til slutt blir vagt eller fullt av kompromisser. Men da overser man nettopp det poenget du kommer med, om at det ikke finnes noe annet sted på jorden der de diplomatiske samtalene pågår hele tiden, konstant, mellom verdens 193 land som er medlemmer her. På dette lille området sitter Tyrkia og snakker med Hellas, Israel med Palestina i beste fall, samt Cuba og USA, i tillegg til alt annet som pågår. Det i seg selv er kanskje FNs viktigste oppgave – å holde samtalene i gang. Selv i krig prater Syria med USA.

- Hvor frustrerende er det da at Sikkerhetsrådet har vært så fastlåst, spesielt i Syria, hvor Russland kommer med veto – elleve ganger er det vel blitt nå?

- Det er frustrerende. Men man kan jo ikke gi opp. Vi forhandlet jo fram en resolusjon for noen uker siden. Sverige og Kuwait, to ikke-permanente medlemmer, som nyter en viss tillit hos de andre partene, klarte det mange ikke trodde var mulig, nemlig å få med både USA og Russland på en resolusjon som krever våpenhvile i 30 dager for å slippe inn humanitær hjelp.

- Nå kan man si at det slett ikke har fått så bra som vi håpet, men uten denne resolusjonen hadde det ikke kommet en eneste konvoi fram til de menneskene som nå lider så fryktelig. Det er ikke nok, men det er iallfall noe. Man må ikke gi opp. Land som Sverige og Kuwait har handlingsrom, om man orker og våger, til å bygge allianser med andre ikke-permanente medlemmer og få framgang og nå fram i Sikkerhetsrådet.

NIKKI HALEY i samtale med Olof Skoog fra Sverige og Stephen Hickey fra Storbritannia før en avstemning om Syria i Sikkerhetsrådet 24. februar 2018.

- Du nevnte at Trump har et mer positivt syn på FN nå. Hvor stor del av æren for det tror du Nikki Haley har?

- En veldig stor del. Nikki Haley er en innflytelsesrik person i Washington. Jeg har delvis sett det selv og delvis hørt fra McMaster og andre at hennes posisjon er veldig sterk hos presidenten. Jeg mener ikke at FNs effektivisering og reformering er hennes fortjeneste, det skyldes først og fremst generalsekretær Guterres, men jeg er klar for å gi henne æren for det om det er nødvendig for at USA skal føle seg bundet til FN.

- Det er ikke bra at en organisasjon som FN er så avhengig av ett land økonomisk, men det er jo sånn at USA står for nesten en fjerdedel av budsjettet. Jeg skulle helst sett at vi kom oss bort fra den avhengigheten, men det kreves at andre land da er villige til å betale litt mer og at USA er villig til å betale litt mindre og få litt mindre innflytelse. Vi er ikke der nå, men det er ikke feil om vi beveger oss i den retningen.

- Enkelte mener at Sikkerhetsrådet trenger en reform og at vetoretten blir misbrukt. Russland ser jo også ut til å bruke vetoretten sin til å bremse fredsforhandlinger og nødhjelp i Syria. Er det noen måte å løse dette på? Hvis Russland skal gi opp sin vetorett, må det vel gjelde de andre landene som har vetorett og de virker ikke så villig til det, de heller?

- Jeg er enig i det. Vetoretten er et dilemma. Jeg synes det er en etterlevning fra FNs fødsel som holder igjen FN veldig ofte. Det er ikke realistisk å tro at Russland, Kina eller USA vil gi fra seg sin vetorett i det hele tatt. England og Frankrike har i alle fall sagt at de i enkelte tilfeller frivillig vil avstå fra vetoretten sin. Jeg tror det er viktig å opprettholde trykket på de som bruker sitt veto kun for å beskytte sin nasjonale politikk. Da har man ikke oppfylt sitt ansvar i henhold til Sikkerhetsrådets oppdrag. Vi må sjenere de landene mer enn vi gjør i dag. Men det er ikke realistisk å tro at vi skal kunne reformere bort vetoretten.

- Du har sittet i Sikkerhetsrådet i ett år nå. Hva er det som har overrasket deg mest?

- Det har kanskje ikke direkte overrasket meg, men jeg har fått en større forståelse for at de personlige relasjonene er utrolig viktige. Det er som på en hvilken som helst arbeidsplass. I fjor satt vi 700 timer i møter i Sikkerhetsrådet. Det er ganske mye tid hvor man sitter sammen med sine kolleger. Vi reiser en del sammen til kriser og slikt. Alt dette gjør at det blir private og personlige bånd som i visse tilfeller kan bygge bro over motsetningene som kan finnes i politikken. Det er det ene.

- Det andre er at selv om det er slitsomt og frustrerende mange ganger, skal man ikke undervurdere den muligheten som mindre land som Sverige og jeg håper Norge kan ta om man er godt forberedt og modig og våger å stikke ut haken og våger å stå imot press fra Russland den ene dagen og USA den andre. En viss integritet og mot kan man komme ganske langt med.

Vi avslutter intervjuet der. Olof Skoog må haste videre til neste møte, men før han gjør det, rekker han å spørre hva vi tror om Norges mulighet til å få plass i Sikkerhetsrådet i 2021. Vi er selvfølgelig mer interessert i hva han tror.

Viktigere enn begge deler, er det nok hva Olof Skoog gjør. Hvis Sverige gjør en god jobb i sin periode i Sikkerhetsrådet, svekker det neppe Norges utsikt - selv om den aldri vil kunne matche utsikten fra Skoogs kontor.

