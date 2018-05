Slik skal Hong Kong løse boligproblemet

Vil bygge små leiligheter i vannrør av betong.

Boligprisene i Hong Kong er blant de dyreste i verden. De siste syv årene har storbyen blitt kåret til verdens dyreste by å kjøpe bolig i, basert på undersøkelsen Demographia International Housing Affordability Survey. Det skriver Business Insider.

Men nå har arkitekten James Law funnet en løsning på problemet. Han har designet minileiligheter inne i vannrør av betong, fullt utstyrt med et lite kjøkken, bad og stue.

Gikk rett inn i et vannrør



«Rørleilighetene» har fått navnet OPod og er nærmere 10 kvadratmeter store. Selve vannrøret har en diameter på cirka 2,5 meter, og inne i de små rørleilighetene har Law fått plass til en sovesofa, hyller, et minikjøleskap, en mikrobølgeovn og et bad med dusj.

Da rørleilighetene først fikk medieomtale i januar, hadde Law kun lagd en prototype. Planen hans er å begynne å lage flere snart, slik at han kan selge eller leie dem ut.

- Jeg kom på ideen om OPod-leilighetene da jeg var på en bygningsplass. Jeg gikk rett inn i et vannrør og ble overrasket over hvor store de er, sier Law til CNN, og fortsetter:

- Jeg tenkte at det ville vært skikkelig fint om vi kunne bruke disse vannrørene som er til overs til å skape mikroarkitektur til en billig penge, men samtidig interessant for unge mennesker i Hong Kong.

VANNRØR: Slik blir rør-lelighetene innredet.

- Må ikke bo i umenneskelige miljø



Selskapet brukte en måned på å utvikle ideen.

- Vi må bo smått i byen fordi vi har ikke råd til mer plass, men det betyr ikke at vi må bo i snuskete, umenneskelige miljø som oppdelte leiligheter eller boksleiligheter, sier Law.

RØRLELIGHETENE kan blant annet plasseres melom eksisterende bygninger.

LES OGSÅ: Kowloon Walled City: Aldri har mennesker bodd så tett – og politiet holdt seg langt unna

I Hong KOng blir nyybygde leiligheter på rundt 18 kvadratmeter solgt for mellom 1,6 og 1,7 millioner norske kroner.

OPad-leilighetene koster nærmere 15.350 amerikanske dollar å bygge, altså nærmere125.000 kroner. De er lette å flytte på, og kan stables oppå hverandre slik at de tar mindre plass.

For unge mennesker



Vannrørene kan plasseres mellom eller på toppen av eksisterende bygninger eller under motorveibroer.

LES OGSÅ: Myndighetene avviklet elbilfordelene i Hongkong - ikke én elbil er solgt siste måned

Law håper at leilighetene vil være spesielt interessante for unge mennesker som ønsker et sted å bo til en rimeligere pris.

- Unge mennesker trenger en periode av livene sine i byen hvor de får mulighet til å bygge opp ressursene sine. De kan leie en slik leilighet i seks måneder eller et år, og på den tiden få mulighet til å bygge ressurser, utdanne seg eller få jobberfaring, sier Law.

FLERE MULIGHETER: Rørleilighetene kan også plasseres på toppen av bygninger.

SMÅ HJEM: Inne i rørleilighetene har James Law fått plass til et lite kjøkken, bad og en stue med sovesofa.

Mest sett siste uken