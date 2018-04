Slottsforvalter trekker seg med øyeblikkelig virkning

Slottsforvalter Ragnar Osnes (64) valgte mandag å fratre sin stilling med umiddelbar virkning.

I en pressemelding fra Slottet heter det at Osnes trekker seg på bakgrunn av brudd på Hoffets interne retningslinjer. Bruddet på retningslinjene ble avdekket ved en intern gjennomgang.

– Tillitsbruddet er alvorlig, og derfor har jeg akseptert hans umiddelbare fratreden. Det kongelige hoff vil som en konsekvens av funnene i den interne undersøkelsen, gjøre en vurdering av omfang og fullmakt i stilling som slottsforvalter, sier hoffsjef Gry Mølleskog i en pressemelding.

Dagbladet får bekreftet av Hoffet at den interne gjennomgangen ble igangsatt etter at avisen i forrige uke sendte en rekke spørsmål om byggearbeider og et av de seneste årenes prosjekter i Slottsparken. Dagbladet stilte også flere spørsmål om pengebruken på prosjektet.

– Utover det ønsker ikke Slottet å kommentere saken, opplyser kommunikasjonssjef Ole-Edvard Wold-Reitan til Dagbladet.

Spørsmålene som opprinnelig ble stilt, er ikke besvart av Hoffet. Det er også uklart hvilke interne retningslinjer Slottet mener Ragnar Osnes skal ha brutt.

Osnes har ifølge Dagbladet vært en sentral rådgiver for kongefamilien siden 90-tallet, da den store oppgraderingen av Slottet og andre kongelige eiendommer startet. Han overtok som slottsforvalter i slutten av 2001.

Osnes er utdannet arkitekt med eget selskap og har tegnet bygg oppført på kongefamiliens private eiendom.

