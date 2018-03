Slutter i protest: - Jeg skammer meg over Fox News

Beskriver TV-kanalen som en propagandamaskin.

NEW YORK (Nettavisen): TV-kanalen Fox News har lenge vært ansett som en viktig stemme på høyresiden i USA, som et flaggskip for nyheter sett gjennom en konservativ linse. Kanalen er også større enn både CNN og MSNBC i antall seere.

De siste årene har likevel dette flaggskipet seilt i stormfulle farvann.

USAs mest populære nyhetsanker, Bill O’Reilly, ble presset ut av jobben etter at det ble avslørt at Fox News hadde betalt ut 110 millioner kroner i erstatning til fem kvinner som hadde blitt utsatt for sextrakassering av O’Reilly. Denne nyheten førte til at en rekke annonsører nektet å kjøpe reklameplasser rundt hans talkshow.

Da hadde allerede toppsjefen Roger Ailes sluttet der, på grunn av lignende anklager (Begge har for øvrig benektet at anklagene er sanne). Flere andre ansatte har også gitt seg, mer eller mindre frivillig.

I tillegg er det en kjent sak her i USA at Fox News er den minst pålitelige av TV-kanalene, ifølge Politifact. Det kan henge sammen med at profilerte programledere som Sean Hannity fremmer konspirasjonsteorier.

Onsdag offentliggjorde Ralph Peters, en mangeårig ansatt med militære saker som spesialfelt, at han slutter som kommentator for Fox News.

- Etter min mening har Fox nedverdiget seg fra å gi en legitim og etterlengtet stemme til konservative røster, til å være en ren propagandamaskin for en destruktiv og etisk ruinert Trump-administrasjon, skriver Peters ifølge Buzzfeed i en mail han har sendt til kolleger i Fox News.

Peters er en pensjonert oberstløytnant som tidligere har vært mest kjent for sitt kritiske syn på president Barack Obama og for at han ble suspendert en periode i 2015 etter å ha kalt Obama for «a total p***y» i sin håndtering av terrorisme.

- Når TV-verter i beste sendetid, som aldri har tjenestegjort for landet vårt på noe vis, avfeier fakta og empiriske realiteter for å lansere grunnleggende uærlige angrep på FBI, justisdepartementet, rettsvesenet, etterretningstjenestene og en forbilledlig offentlig tjenestemann og genuin krigshelt som Robert Mueller – samtidig som de skremmer folk med uhyggelige advarsler om en «skyggeregjering» – kan ikke jeg være en del av den samme organisasjonen, sier Peters.

- I mine øyne skader nå Fox News bevisst det amerikanske politiske systemet for sin egen profitts skyld. I løpet av mitt tiår med Fox, var jeg lenge stolt av kanalen. Nå skammer jeg meg, legger han til.

Peters trekker også fram sin erfaring som Russland-analytiker i amerikansk etterretning og skriver at han finner det usmakelig at TV-verter som tidligere «med rette kritiserte Obama for håndteringen av Putin» nå «fremmer Putins agenda gjennom å ufarliggjøre Russlands innblanding i det amerikanske valget og Trump-kampanjen».

- Og som en profesjonell etterretningsmann kan jeg forresten fortelle dere at Steele-dossieret virker troverdig – det er sånn russerne gjør ting. Resultatet er at vi har en amerikansk president som er livredd for sin kollega i Moskva, skriver Ralph Peters.

Fox News har overfor CNN besvart kritikken fra Ralph Peters med at «han har rett til sin mening til tross for det faktum at han velger å bruke den som et våpen for å få oppmerksomhet. Vi er ekstremt stolte av våre TV-verter og alle våre kommentarprogrammer».

