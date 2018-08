Småbarnsfamilien trodde de hadde kjøpt drømmehuset - det var starten på et mareritt

Tvinges til å bo i skrekkhuset - og taper 168.000 kroner i året det.

- Det er grusomt for oss, for forholdet, for økonomien, for jobbene og for helsa. Aller verst er at det for datteren vår, som med jevne mellomrom spør om når vi kan flytte herfra.

Det sier småbarnsfaren som for to år siden trodde han hadde kjøpt drømmehuset på Nordstrand sammen med sin samboer.

Det viste seg at drømmen skulle bli en årelang krangel om millioner. Utleiedelen var ikke lovlig å oppholde seg i, og det elektriske anlegget var brannfarlig. Med tidligere eier bosatt i nabohuset.

- Hun griner og sier at hun hater huset. Når en femåring sier det til deg flere ganger, da gjør det så vondt! Jeg blir så sur og lei meg - og nå skal Protector låse oss til huset i halvannet år til fordi de skal tjene penger på å kjøre oss konkurs.

Drømmehuset ble et mareritt

Nettavisen møter paret etter at det ble klart at forsikringsgiganten Protector anket den knusende dommen fra Oslo tingrett. Retten mente huskjøpet skulle heves fordi det ble fremlagt feil opplysninger i kjøpsprosessen, samt at vesentlige forhold ble holdt tilbake.

Les også: Megler sa huskjøper kunne få 10.000 kr i hybelinntekt - men rommene var ulovlig å bo i

Dette er historien om hvordan de har opplevd å stå opp mot den børsnoterte giganten, som i 2017 kunne bokføre et overskudd på 562 millioner kroner.

Saken der alle kjente alle

Det startet sommeren 2016. Paret hadde solgt huset sitt, og var på utkikk etter et nytt sted å bo.

- Vi så dette huset på Finn og snakket litt om dette kunne være aktuelt. Jeg sendte en melding til megleren for å spørre om leieinntektene på hybelen.

Meldingsutvekslingen mellom kjøper og eiendomsmegler før visning.

Meglern i Privatmegleren Première var ikke en hvem-som-helst, men en god kamerat av huskjøperen.

Meglerens sjef er på sin side svigersønnen til selger.

- Meldingen startet med «halla brosjan» - så nære var vi, og vi stolte blindt på det han sa. Det var ingen grunn til å mistro en kompis. Da var svaret at hun hadde leid ut for 9-10.000 kroner inkludert strøm.

- Så var vi på to visninger, der selgeren ikke la noe i mellom på at hun leide ut, sier han.

Paret valgte å slå til, og kjøpte huset til 9,5 millioner kroner.

Så startet problemene

Det er samboeren som nå ta over historien.

- Første kvelden i nytt hus, begynte broren min å gjøre i stand middag. Så snudde han seg og sa: «Jeg tror du har et problem i sikringsskapet. Det piper».

Det viste seg at huset hadde alvorlige jordfeilproblemer.

- Jordfeilbryteren i sikringsskapet kan man holde inne, og da sluttet det å pipe. Selger hadde da satt heftemasse over knappen, slik at den holdt seg inne, forteller hun.

- Vi har fått høre fra flere elektrikere i ettertid at vi ikke må ta i platetoppen samtidig som vi holder på vasken, for da får vi strøm gjennom oss. Man kan heller ikke dusje og sette på stekeplaten samtidig, for da kan man bli stående fast på sluket. Og når det lyner, så er det ikke noe som leder strømmen vekk på grunn av feil på jording og noen soilrør, så lynet kan ledes rundt i huset.

Bare starten på problemene

Problemene bare tårnet seg opp:

- Megler var veldig opptatt av å selge inn alle spottene/downlights rundt i huset, som har vist seg å bare være søppel. De er trukket med feil kabler og ikke gjort av fagfolk. Det elektriske anlegget er koblet opp av noen som ikke har peiling. Spottene blinker i stua og på kjøkken. Hver gang vi har hatt en befaring av en elektriker, har de tatt ned en spott fra taket for å inspisere, men nektet å sette dem tilbake igjen - så det blir mørkere og mørkere i huset for hver gang vi har noen fagkyndige her, sier han.

I kjelleren og på peisen viste det seg å være setningsskader som var gjemt bak både nye malingsstrøk og hyller som ikke var ryddet ut av før overtakelse.

- Vi fant 16 stikkontakter på samme kurs der nede, og satt du på støvsugeren, så gikk sikringen. Og det var også kabler koblet til overetasjen fra måleren til hybelen, forteller paret.

Dermed forsvant strømmen til TV-en i stua oppe, når sikringen i kjelleren gikk.

Ville bare kvitte seg med huset

Det var alle disse feilene som gjorde at paret ønsket å komme seg ut av kjøpet. Men det var først da de oppdaget de virkelig dyre problemene:

- Det hadde gått omtrent et år da vi forsto at noe var galt med reguleringen av kjelleren. Vi hadde da reklamert på mye forskjellig, blant annet råteskade på bærekonstruksjonen i forbindelse med badet og det elektriske anlegget.

Det var også noe uenighet om det totale arealet.

- Vi kom da til punktet hvor vi mente at huset var så fullt av problemet, at noe måtte gjøres. Jeg ringte en megler som kom og skulle gi et prisestimat på hva huset var verdt - eller «hvor mye har vi tapt», som egentlig var spørsmålet.

Hybelen var ulovlig for varig opphold

- Han leste i papirene og spurte: «Vet du om denne kjelleren i det hele tatt er godkjent for opphold? Det står i papirene at det ikke er en separat enhet, og det forstår alle fordi det er tilgang gjennom, men sjekk om den er godkjent i det hele tatt som varig opphold».

Slik var plantegningen for kjelleren, som viste seg å være ulovlig til varig opphold.

- Jeg dro til Plan- og bygg samme dagen, og der fant vi ut at kjelleren var registrert som bryggrom og matkjeller.

Problemet er at takhøyden i etasjen er for lav til å kunne godkjennes. Dører og vinduer var heller ikke store nok.

- En forventer jo at sakkyndige folk, megler og takstmann, har sjekket slike ting, og jeg synes det er helt horribelt at det er lov å holde på sånn. Takstmann har beskrevet at takhøyden er 1,95 meter. Da burde jo han ha skrevet at «dette kan ikke være godkjent for varig opphold, men det har vi ikke sjekket». Hadde de skrevet det, så ville saken vært en annen, men de har bare kamuflert det med fine ord, og omtalt det som kjøkken, bad og soverom. Da leser man det, sier han.

- Det aller verste er at man har solgt huset med fem soverom. Det spiller ingen rolle med utleie eller ikke utleie, eller hvor stort huset er: Man har sagt det er fem soverom i huset, og det ene må ligge nede. Det alene burde jo være hevinggrunn.

Bildet fra Finn-annonsen som viser soverommet som det ikke er lov å sove på.

Takstmann: - Informasjon ble tilbakeholdt fra selger

Nettavisen har vært i kontakt med takstmannen som lagde den opprinnelige salgstaksten. Han forteller at han hadde spurt eier om kjelleren var godkjent, og at hun hadde svart bekreftende på dette.

Når det kommer til takhøyden i kjelleren, forklarer han situasjonen slik:

- Det er dessverre ikke samsvar mellom det som er målereglene for P-rom, og det som er teknisk forskrift. Et måleverdig areal har krav til takhøyde på 1,9 meter, mens teknisk forskrift sier 2,0 meter.

Takhøyden i kjelleren er 1,92-1,98 meter - mens høyden på dørene er ca 1,75 meter.

- Hun har tilbakeholdt informasjon fra både meg og megler, sier han.

Takstmannen sier derimot til Nettavisen at også kjøper må ta noe skyld for utviklingen i saken, ettersom han hadde satt opp en midlertidig vegg i kjelleren som ble årsaken til krangel om arealmåling.

Selger er svigermor til sjef i eiendomsmeglerselskapet

At hybelen på ingen måte var lovlig for opphold, var velkjent for både selger og eiendomsmeglerselskapet. I salgsprosessen ble selger kontaktet av kommunen som påpekte at kjelleren ikke var lovlig for varig opphold.

Hun sendte et svar, som hun fikk hjelp til å utforme av sin svigersønn. I svaret skrev hun at hun ikke hadde leid ut - og at underetasjen bare ble stylet slik for visning for å vise mulighetene.

Svigersønnen som hjalp til var daglig leder i eiendomsmeglerselskapet som hadde fått i oppdrag å selge huset. Megleren som hadde fått oppdraget, hevder at han ikke visste om denne korrespondansen. I tingretten sa derimot selgeren at megler visste om dette.

I dommen som fulgte, omtaler dommeren dette brevet som et eksempel på at selger «kan lyve når hun mener det er nødvendig.»

Måtte avslutte leieforhold - taper 168.000 kroner i året

Da paret oppdaget manglene, hadde de en leieboer som betalte 14.000 kroner i måneden. Dette leieforholdet måtte avsluttes på grunn av det nye funnet.

Dermed forsvant de skattefrie inntekter som gikk til å betjene deler av boliglånet.

Utgifter ble det derimot nok av:

En stor prosess med en rekke takstfolk ble satt igang. Fagfolk på det elektriske var enige om at det vil koste en halv million å forbedre det elektriske anlegget. Protector mener derimot at anlegget er såpass gammelt at man uansett måtte regne med bytte det ut, og at feilene dermed ikke var relevante.

Den virkelige nøtta var derimot takhøyden og dørstørrelsen. Å heve takhøyden i en kjeller, handler om å pigge opp gulvet - mens det å øke dørstørrelser betyr å skjære i bærevegger. Ingen av delene er gjort i en vending. Skal man først pigge ned gulvet, må dreneringen på utsiden forbedres. Og slik baller det på seg.

Takstfolkene som kjøper har hyret inn, mener at det vil koste et sted mellom 1,36 og 1,8 millioner å gjøre kjelleren lovlig.

Protector mener det enten er en formalitet å få kjelleren godkjent med dispensasjon fra kommunen, eller at det bare er snakk om mindre endringer som skal til for at deler av kjelleren kan bli lovlig. De motsetter seg derfor både prisavslag og heving av kjøpet.

Vant en knusende seier - men har enorme utgifter

Saken havnet i retten, der tingretten overkjører forsikringsselskapet totalt. Deres konklusjon er at kjøpet skal heves, der kjøper får dekket alle sine kostnader og tap.

Tross den knusende dommen: Protector valgte å anke. Ankesaken er berammet neste høst.

I mellomtiden løper utgiftene for familien - samtidig som inntektene er strupet.

Huskjøperen har kjempet mot Protector i to år, og må kjempe i minst et år til.

- Har Protector gitt dere noen innrømmelser i denne saken?

- Ingenting. De har ikke møtt oss, de har ikke vært interessert og feid oss vekk hele veien. De nekter også å fremlegge dokumentasjon vi ber om. Jeg har hørt at denne saken internt har vært omtalt som saken der alt gikk galt, både hos Protector og megler, og at de burde inngått forlik. Protector forsøker nå å trenere saken så lenge at vi gir opp, sier småbarnsfaren.

Han viser til at Protector tidligere har ført en taktikk der de etter tap i tingretten, anker saken, for bare å trekke anken dagen før ankesaken skal opp.

- Vi hadde 14.000 kroner i leieinntekter - det er 168.000 kroner i året. Dette var ikke lekepenger for oss, det var en forutsetning for lånet. Da sier det seg selv hvor hardt det går ut over privatøkonomien. Banken gir blaffen i om vi er i en rettstvist, og det er vi som må ta hele regningen.

- Jeg føler meg sikker på at vi vinner i neste instans også, men vi må fortsatt legge ut penger hele veien. Lånet i banken står der, det blir ikke satt på pause bare fordi våre inntekter er forsvunnet.

- En umulig situasjon

I teorien kan familien selge huset, som de i første rettsrunde har vunnet frem å få hevet kjøpet av. Utfordringen er at de da selvsagt må legge frem alt de vet om feil og mangler.

- Det er en umulig situasjon å skulle selge nå, for da risikerer vi å tape mange millioner kroner, sier han.

Bedre er det ikke at nærmeste nabo er selgeren som de nå har vært i en to år lang tvist med, og som de må inn i en ny rettsrunde med.

- Jeg orker ikke se på henne en gang. Vi snakker ikke sammen.

- Alt snudde seg på hodet

Spesielt vanskelig har saken vært for datteren, som ifølge familien gjentatte ganger hat uttalt at hun hater huset og bare vil flytte.

- Vi har forsøkt å være flinke til å skjerme henne, ikke snakke om det foran henne og ikke si noe om naboen, men hun merker det på oss at vi ikke er den mammaen og pappaen som vi skal være. Det er så stygt og fælt, sier samboeren.

- Hun ser at vi ikke har vært på ferie på to år. Alt er endret for hennes del. Vi gikk fra å føle at vi hadde alt, og hadde god kontroll på alt i livet, og hun bare løp rundt og var happy, til hun ser at vi bare detter sammen som mennesker.

- Hun fant nylig frem et bilde og sa til oss: Se, der smilte både du og pappa!

- De har ødelagt en familie

Paret er utslitt etter den lange kampen mot børskjempen:

- Dette er store firmaer, det er David og Goliat, og de tyner deg ut i det lengste. Det er så stygt det de holder på med, det er utrolig at det skal være nødt til å gå så langt, sier samboeren.

De føler særlig på at det er de som sitter med alle ulemper og risiko:

- De trenger ikke å gå å legge seg i det huset, de trenger ikke lage middag på en platetopp som piper bare du setter på potetene, eller passe på at man skrur av her og der slik at det ikke begynner å brenne i løpet av natten. De trenger ikke å bo i et brannfarlig hus med en 5-åring.

- Og de har ikke mistet en stor del av inntekten, så de har vel kontroll på økonomien. Om de hadde skjønt hvor ille dette var for oss og for vår datter, da tror jeg de hadde hatt dårlig samvittighet og vært flaue i lang tid fremover. For dette salget har rett og slett ødelagt en familie.

Nettavisen har stilt Protector en rekke spørsmål i denne saken. Selskapets advokat Tommy Ravndal skriver i en e-post at han ikke ønsker å «prosedere sakens rettslige tematikk, eller andre ikke-relevante sider med Nettavisen». Nettavisen har også vært i kontakt med daglig leder Martin Aune i Privatmegleren Première, som ikke ønsker å uttale seg i saken.

Mest sett siste uken