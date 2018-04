Småbrukarlaget vil vri jordbrukstilskudd vekk 

Bedre kvalitet – ikke økt produksjon – må være hovedmålet med årets jordbruksoppgjør, mener Bonde- og småbrukarlaget.

– Slik politikken virker, har det vært et stort press på bøndene. En må springe fortere og fortere til en knekker sammen. Vi må ha en politikk som gir god dyrevelferd og god helse for bonden, mener leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I forkant av vårens jordbruksoppgjør tar hun et oppgjør med regjeringens landbrukspolitikk. Etter at de blåblå kom til makten, har det vært et voldsomt driv for å produsere større volum og flere liter, mener hun.

– Med oppgjøret må vi få bedre kvalitet, konstaterer hun.

Ferske tall fra Budsjettnemnda fra landbruket viser en kraftig inntektsnedgang for bøndene både i fjor og i år, til tross for at Stortinget har vedtatt at inntektsforskjellen mellom landbruket og andre yrkesgrupper skal minskes. Furuberg kaller utviklingen dramatisk og forventer at årets oppgjør vil gi bøndene kompensasjon for økte utgifter til blant annet diesel, gjødsel og kraftfor.

Dyrevelferd og sunn mat

Hun er imidlertid ikke bare opptatt av den totale summen på tilskuddene, men også hvordan de er innrettet, og nevner altså bedre dyrevelferd, samt miljø, sunnere mat, kamp mot gjengroing og å ta vare på kulturlandskap som viktige mål.

Småbrukarlaget vil – ikke overraskende – kreve økt støtte til små og mellomstore gårder, med egne tilskudd for bruk opptil 25 kuer og opptil 100 sauer. Også mindre gårder som driver med frukt, grønt eller korn, må få økt tilskudd, og organisasjonen vil ha flere «trappetrinn» i tilskuddsordningene som skiller gårder av ulik størrelse.

Støtte for å holde i gang produksjonen på små, bratte og vanskelig tilgjengelige jordlapper har vært utredet. Nå vil småbrukarlaget ha det såkalte driftsvansketilskuddet på plass.

– Avledningsmanøver

Furuberg steiler over landbruksminister Jon Georg Dales (Frp) utsagn om at bøndenes lønnsnedgang skyldes at tilskuddsordningene fører til overproduksjon og dermed lavere matvarepriser. Hun er enig i at det er ubalanse i markedet, altså at det produseres mer enn det selges, men kaster ballen tilbake til regjeringen.

Dales forgjenger Sylvi Listhaug la om tilskuddene i 2014 for å støtte opp om større bruk. Det er denne omleggingen som har drevet fram økt produksjon, blant annet når det gjelder lammekjøtt og melk, sier Furuberg. Hun mener Dale forsøker å avlede oppmerksomheten fra konsekvensene av Fremskrittspartiets politikk.

At regjeringen nå er utvidet mot sentrum, finner Furuberg lite trøst i.

– Ingen vet hva Venstre mener. Nå har de landsmøte, da husker de kanskje at de har meninger, sier hun.

Ser til Stortinget

De siste årene har brudd i jordbruksforhandlingene vært regelen snarere enn unntaket for småbrukarlaget. I fjor ble oppgjøret først landet etter at Stortinget hadde instruert regjeringen om å øke rammen.

Furuberg konstaterer at regjeringen fortsatt ikke har flertall i Stortinget.

– De må gjøre jobben sin og påvirke regjeringen, sier Furuberg, som samtidig appellerer til Dale om å «lese» Stortinget og komme med et tilbud som er tråd med det regjeringen har vedtatt.

Småbrukarlaget og Norges Bondelag leverer sine krav 26. april, mens regjeringens tilbud trolig legges fram 4. mai. Forhandlingene skal etter planen være ferdig innen 17. mai.

