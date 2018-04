Smågodtsalget mer enn halvert: - Tidendes sunneste påske

Coop solgte 260 tonn mindre smågodt i påsken i år som de gjorde i fjor. Samtidig gikk salget av sunt smågodt i været.

- Det er tidenes sunneste påske. Vi har solgt 165 tonn smågodt i påsken i år, mot 425 i fjor. Året hvor prisene var helt elleville solgte vi 700 tonn, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonsjef i Coop, til Nettavisen.

Mens lavpriskjedene kriget om smågodtkundene så fillene føyk i 2017 og spesielt 2016, var det helt andre tilstander i år.

Høy pris

Hektoprisen for smågodt ble i år aldri lavere enn 16,90 kroner, altså normalpris, i påsken, hos alle de tre lavpriskjedene, Rema 1000, Kiwi og Extra.

Til sammenlikning kostet smågodtet 5,90 kroner pr hekto i fjor og 2,90 kroner pr hekto i 2016.

Den høyere prisen har gitt stor effekt på salget.

BILLIG: I 2016 var det priskrig, da!

Coop, som står for rundt en 30 prosent av den norske dagligvaremarkedet, fikk altså salget av smågodt redusert med over 60 prosent, eller 260 tonn mindre, på et år.

Kiwi melder også om fall i salget, men vil ikke si hvor mye.

- Salget falt kraftig i fjor, da vi mer enn halverte størrelsen på smågodtposen vår. Jeg kan bekrefte at salget har falt ytterligere i år, men av konkurransehensyn ønsker vi ikke å gå ut med tallene, sier kommunikassjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

Hos Kiwi ble det i løpet av tre uker i påsken i fjor totalt solgt 158 tonn smågodt til påske i år, sammenlignet mot 558 tonn i 2016, ifølge VG.

- En rå suksess

Til gjengjeld løftet salget av såkalt sunt smågodt seg markant i år.

I løpet av påskeuka solgte Extra hele 35 tonn sunt smågodt. Totalt solgte Coop 1250 tonn appelsiner og 782 tonn bananer til påske.

- Dette ble en helt rå suksess. Kundene elsket nyvinningen hvor de selv kunne plukke sunt smågodt, sier kjededirektør Christian Hoel i Extra til Nettavisen.

Han sier at kundene er storfornøyde med at de kan plukke og mikse som de vil selv, i stedet for å måtte kjøpe ferdigplukkede plastbeger med én type frukt eller grønnsaker.

- Gjennom intensjonsavtalen med helseministeren har vi lovet at vi skal bidra til å gjøre det enklere for våre kunder, som er de som eier Coop, å velge sunne produkter. Dette tiltaket har vært et viktig bidrag og nå skal vi vurdere om dette er en løsning vi skal tilby permanent, sier Hoel.

Ikke markedsført

POPULÆRT: Rema 1000 selger mer enn 10 tonn sunt smågodt i uken. Her er Christian Hatz, NK på REMA 1000 Ensjø

Kiwi understreker at Kiwi-kundene har kost seg med både sunt smågodt og vanlig smågodt i påsken.

- Frukt og grønt er vår viktigste varegruppe, og vi var først ut med sunt smågodt i alle butikker. Dette ble markedsført tungt og var en stor suksess også denne påsken, sier hun, som legger til at de ikke annonserte for vanlig smågodt i år.

- Vi ønsker å inspirere til sunne vaner, men vi mener likevel at folk må få kose seg med smågodt i påsken uten å få dårlig samvittighet, sier hun.

Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000 sier på sin side at salget av snacksgrønnsaker har vært godt frem mot påsken.

- Det har nok ikke erstattet inntaket av påskens godsaker, men kan jo ha bidratt til at kundene våre har spist mer grønnsaker, sier hun.

