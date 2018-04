Snart blir 20 millioner sedler ugyldige

De gamle 100- og 200-lappene blir ugyldige som betalingsmiddel fra 31. mai. Ifølge Norges Bank er det fortsatt 20 millioner slike sedler i omløp.

De gamle sedlene med motiver av Kristian Birkeland og Kirsten Flagstad går ut av produksjon nøyaktig ett år etter at de nye sedlene kom ut, melder NRK.

Tall fra Norges Bank anslår at 10,7 millioner av de gamle 100-lappene og 9 millioner av de gamle 200-lappene fortsatt brukes.

– For øyeblikket er nærmere 70 prosent av de gamle 200-kronesedlene byttet ut, mens tilsvarende tall for 100-kronesedlene er i underkant av 50 prosent. Vi regner med at disse prosentene vil stige i tiden fram mot 31. mai., sier Leif Veggum, som er direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Selv om de gamle sedlene fra 31. mai ikke kan benyttes som betalingsmiddel i butikker (noen butikker vil godta sedlene i en overgangsperiode), har man fortsatt god tid på å grave dem fram fra madrassen. I ytterligere ti år vil Norges Bank veksle inn gamle sedler.

De gamle 50-, 500- og 1000-lappene er fortsatt gyldige. Disse blir ugyldige ett år etter at de nye sedlene kommer. De nye 50- og 500-lappene kommer i løpet av året, mens den nye 1000-lappen kommer i 2019.

(©NTB)

Mest sett siste uken