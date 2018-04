Hittil har det ikke vært noen angrefunksjon hvis du har sendt en melding du angrer på.

Nå bekrefter Facebook at angrefunksjonen kommer. Noe Facebook har bekreftet at de allerede har gjort med meldinger som Mark Zuckerberg og andre Facebook-sjefer hadde sendt til andres innbokser, skriver tek.no.

Det var TechCrunch som avslørte at Facebook hadde slettet meldinger uten at de hadde informert om at funksjonen eksisterte.

Facebook har nå respondert med å fortelle om funksjonen, og love å gjøre den tilgjengelig for alle. FB sier også at selv ikke Zuckerberg vil få anledning til å slette meldinger før tjenesten er tilgjengelig for alle.

- Vi har nå diskuterte denne funksjonen flere ganger (...) Vi vil nå gjøre en større slette-melding funskjon tilgjengelig. Dette kan ta noe tid. Til denne funksjonen er tilgjengelig vil vi ikke lenger slette noen av ledernes meldinger. Vi skulle ha gjort dette tidligere og vi beklager at vi ikke gjorde det, skriver Facebook i en pressemelding.



